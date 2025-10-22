Los jugadores del Atlético, abatidos tras la goleada ante el Arsenal.
Los jugadores del Atlético, abatidos tras la goleada ante el Arsenal. / Neil Hall | Efe

Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid

Jarro de agua fría para el Atlético ante el Arsenal (4-0)

Redacción Deportes

Londres, 22 de octubre 2025 - 00:06

El Arsenal, con una actuación de favorito a ganar la Liga de Campeones, infligió un castigo excesivo al Atlético de Madrid, que, tras mantener un juego parejo hasta el 1-0, terminó goleado por 4-0.

Los tantos de Gabriel, Viktor Gyökeres -por partida doble- y Gabriel Martinelli en un periodo de trece minutos en la segunda mitad doblegó a un Atlético en el que Julián Álvarez tuvo un disparo al larguero que pudo cambiar el encuentro.

