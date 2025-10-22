Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid

El Arsenal, con una actuación de favorito a ganar la Liga de Campeones, infligió un castigo excesivo al Atlético de Madrid, que, tras mantener un juego parejo hasta el 1-0, terminó goleado por 4-0.
Los tantos de Gabriel, Viktor Gyökeres -por partida doble- y Gabriel Martinelli en un periodo de trece minutos en la segunda mitad doblegó a un Atlético en el que Julián Álvarez tuvo un disparo al larguero que pudo cambiar el encuentro.
1/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Europa Press
2/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Europa Press
3/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Europa Press
4/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Europa Press
5/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Europa Press
6/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Europa Press
7/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Europa Press
8/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Europa Press
9/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Efe
10/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Efe
11/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Efe
12/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/John Walton | Efe
13/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
14/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
15/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
16/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
17/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
18/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
19/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
20/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
21/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
22/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
23/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
24/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
25/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
26/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
27/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
28/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
29/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
30/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
31/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
32/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
33/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
34/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
35/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
36/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
37/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
38/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
39/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
40/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
41/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
42/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
43/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
44/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
45/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
46/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
47/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
48/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
49/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
50/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
51/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
52/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
53/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
54/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
55/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
56/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
57/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
58/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
59/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
60/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
61/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
62/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
63/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
64/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
65/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
66/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
67/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
68/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
69/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
70/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
71/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
72/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
73/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
74/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
75/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
76/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
77/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
78/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
79/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
80/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
81/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
82/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
83/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
84/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
85/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
86/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
87/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
88/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
89/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
90/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
91/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
92/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
93/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
94/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
95/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
96/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
97/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
98/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
99/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
100/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
101/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
102/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
103/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
104/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe
105/105Las fotos del Arsenal-Atlético de Madrid/Neil Hall | Efe