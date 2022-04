Una final para el Cádiz B en Tamaraceite

El Cádiz B visita este domingo al Tamaraceite, a partir de las 12:00 horas en las instalaciones del Juan Guedes de la localidad grancanaria, con el objetivo de dar un nuevo paso hacia el objetivo de la permanencia en Segunda RFEF.

El filial se presenta en el archipiélago con un horizonte despejado de nubarrones gracias a la importantísima victoria conseguida el fin de semana anterior en el Campo Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva de El Rosal frente al Don Benito (2-1), un triunfo ante un rival directo que le permite mantener las distancias en unos casos y abrir brecha en otros respecto a la zona de descenso.

Con 38 puntos en su casillero, producto de 9 victorias y 11 empates en 30 encuentros, el conjunto amarillo ocupa la 11ª posición y a priori es favorito para al menos puntuar en casa del colista (18º), que suma 21 puntos merced a 5 triunfos y seis igualadas.

No obstante, la irregular temporada de los pupilos de Alberto Cifuentes, que pocas vences han vencido y convencido, y el apretado 3-2 de la primera vuelta invitan a la prudencia contra un adversario que viene de caer por la mínima en el feudo del Xerez DFC (1-0).

La trascendencia de la cita no pasa desapercibida para el entrenador cadista, que la califica como una "final". "Llevamos mucho tiempo sin ganar fuera de casa, desde Don Benito que logramos la victoria con remontada. Necesitamos esta victoria ante el Tamaraceite, un equipo que tiene un pequeño suspiro para intentar salvarse. Le queda una pequeñísima opción, pero seguro que intentará agotarla. Tenemos que ir a hacer un partido intenso, comprometido, ser valientes, adaptarnos a la situación del terreno de juego rápidamente. Para nosotros es una final, una final importantísima. Es el partido más importante de los que nos resta de temporada porque una victoria ahí daría ese colchón de puntos. Tampoco merecemos llegar ajustados al final de temporada. Merecemos ganar en Tamaraceite, pero para merecerlo hay que trabajarlo bien”, afirma.

Alberto Cifuentes (Entrenador del Cádiz) "Hay que ganar porque no podemos llegar a las últimas tres jornadas con dependencia de puntos"

Cifuentes anhela el éxito en este desplazamiento a las Islas Canarias por lo que significaría en términos de tranquilidad. “No podemos llegar a las últimas jornadas con dependencia de puntos porque no es bueno para ningún equipo ni para nosotros. Tenemos una oportunidad magnífica de conseguir una victoria en Tamaraceite que no va a ser sencilla pero que para nosotros es vital para afrontar las tres jornadas que restan de otra manera, de una manera más optimista. Por el trabajo que hacemos, por cómo nos comprometemos con el trabajo que hacemos, por la situación que hemos generado por no conseguir victorias, este partido tenemos que darlo todo y no dejarnos nada para conseguir una victoria que nos aleje casi definitivamente de la zona de peligro”.

Para el técnico, la clave del choque estará, más que nunca, "en nosotros". “Que los jugadores vean una oportunidad de oro de conseguir una victoria allí, conseguir 41 puntos y estar en una zona un poco más tranquila y volver a casa donde estamos siendo fuertes a conseguir otra victoria más. Es importante este paso. El partido está en la cabeza de los jugadores. Espero que sean ambiciosos y optimistas”.

Por último, sobre el Tamaraceite, advierte que “juega muy bien y tiene menos puntos de lo que merece”. “Es un equipo con gente veterana, con calidad, que ha jugado en sitios muy importantes en el pasado y que saben llevar en el partido. Es verdad que este año les ha costado mucho, sobre todo a nivel defensivo. Han encajado mucho y quizás ahí está el déficit de ese equipo. Un equipo que si les dejas hacer en ataque te puede volver loco, hace muchas paredes, último pase, te somete en el área. Son peligrosos y tiene gente importante”, concluye.