Fernando Torres jugará en el Sagan Tosu japonés

El delantero Fernando Torres anunció este martes su fichaje por un año y medio, con opción a uno más, por el Sagan Tosujaponés, con el que prevé debutar el 22 de julio, en un nuevo reto "personal, deportivo y cultural" a sus 34 años para un símbolo del Atlético de Madrid y de la selección española.

"Voy a jugar en el Sagan Tosu", expresó el atacante, que ha rechazado ofertas de clubes europeos, incluidos de España, durante la presentación de un libro digital audiovisual de su carrera en uno de los gimnasios de su propiedad en Madrid, después de su despedida el pasado 20 de mayo del equipo de su vida, el Atlético, tras 404 partidos, 127 goles y un título: la Liga Europa conquistada en Lyon.

"Ha habido muchas opciones desde que anunciamos que no íbamos a continuar en el Atleti. Hemos tenido muchas propuestas de todos los continentes, desechamos Europa porque no podía tener un final mejor que el que podía tener con mi equipo y al final hemos llegado a la conclusión que era la mejor para todos", repasó el delantero. Además, señaló que "ha habido clubes de Francia, Alemania e incluso alguna opción en España, pero no pasaba por mi cabeza. Necesitaba un cambio, algo totalmente diferente, un reto nuevo".

Finalmente, el ex-internacional español tomó la determinación de jugar en el Sagan Tosu, en una decisión "muy meditada". ¿Por qué ese equipo? "Fue de los primeros clubes que se interesaron por mí. Quiero agradecerle su constancia, su insistencia y su manera de convencerme por el proyecto deportivo. Para mí es un reto personal, deportivo y cultural. Creo que me va a aportar muchísimo Japón, la Liga japonesa y el Sagan Tosu", respondió.

"Han hecho un gran esfuerzo y sé que ahora está pasando por un momento deportivo complicado. Me han hecho ver que de verdad confían en mí, me quieren y ese ha sido uno de los motivos más importantes", continuó el delantero.

Torres firma por un año y medio, hasta diciembre de 2019, con la opción de ampliarlo por uno más. "Si algo he aprendido en estos últimos años aquí es no mirar a largo plazo. De momento quiero disfrutar la experiencia, ojalá sean muchos más años allí. Me gusta estar tiempo para poder desarrollar el proyecto y el trabajo. Dependerá de mi rendimiento. Me siento fuerte para jugar", apuntó.

En cuanto al proyecto del equipo, el niño comentaba que "Tiene el objetivo de llevar un equipo de un barrio humilde a lo más alto del país. Vamos a empezar bien, a conseguir salir de esta situación y estoy seguro de que con la ayuda de todos vamos a hacer grandes cosas ahí, a dejar huella y a demostrar que tenemos mucho que aportar y enseñar". "Ya he estado viendo partidos y el sistema que utiliza su entrenador, que es italiano, y me hago a la idea de cómo quiere jugar el equipo y lo que puedo aportar", añadió.

Torres tiene previsto viajar "en los próximos días a Japón" y apunta a su debut al domingo 22 de julio "en casa".

También tuvo palabras de "apoyo y ánimo al pueblo japonés que está sufriendo una desgracia tremenda", con 141 fallecidos por las lluvias torrenciales en el suroeste del país, y ya posó con la camiseta de su club, azul celeste y con el '9', junto al presidente de la entidad, Minoru Takejara, también presente en el acto.

Fernando Torres cierra de esta forma su segunda etapa en el club madrileño. El Sagan Tosu será el quinto club en el que milite, tras su paso por el ya mencionado Atlético, Liverpool, Chelsea y Milán.

El que fuera campeón del mundo y doble campeón de Europa con la selección se convierte así en la segunda gran figura del fútbol nacional que pone rumbo al país nipón, tras la anunciada marcha de Andrés Iniesta.