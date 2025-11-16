Otro festín del CD San Fernando, esta vez 1-9 en Trebujena

El San Fernando sumó ante el Trebujena Balompié (1-9) ocho de ocho y continua imparable en su paso efímero por la Tercera Andaluza. Los de Jaime Bugatto volvieron a ser tremendamente superiores a su rival al que consiguieron doblegar por el resultado escandaloso. La única nota negativa del choque, por poner algo, es que los isleños rompen su imbatibilidad que ha durado 680 minutos de juego.

El partido se decantó del lado isleño con rapidez ya que a los diez minutos Dieguito puso el cero a uno en el marcador, Juanje Torrejón conseguía el cero a dos en el 42, mientras que Trabazo ponía el cero a tres a los dos minutos de la reanudación. Los locales acortaban distancias en el marcador en el 58 y, a partir de ese momento el equipo azulino fue un vendaval.

Carrión en el 64’ ponía el 1-4 y el propio delantero realizaba el 1-5 en el 73. Los isleños, imparables conseguían el 1-6 en 76’ a través de Dieguito, mientras que Olmedo aumentaba la ventaja en el 79’ y ponía el 1-7 en el marcador. Pedro Carrión conseguía su segundo hat trick esta temporada con el 1-8 en el 894’ y Olmedo, bigoleador con Dieguito, cerraba la cuenta en el 89’.

Con esta victoria, los de Bugatto, suman su octavo partido consecutivo ganando de manera holgada. El próximo fin de semana llegará al Iberoamericano de Bahía Sur el Trasmallo, equipo de El Puerto que esta campaña aspira al ascenso.