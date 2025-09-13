Fernando Martínez del Cerro, campeón del mundo Máster

El andaluz Fernando Martínez del Cerro ha conquistado el título de campeón del mundo Máster de Fórmula Windsurfing Foil y ha finalizado en un brillante cuarto puesto absoluto en el Campeonato del Mundo disputado en Torbole, a orillas del Lago de Garda, en Italia.

La regata se ha resuelto después de 18 pruebas en las que el gaditano ha peleado siempre por los puestos de podio. El windsurfista andaluz representante de la Escuela de Vela de la Federación Andaluza de Vela, comenzó la última jornada en quinta posición, con una cómoda ventaja sobre su inmediato perseguidor, pero lejos de conformarse, decidió arriesgar como nos cuenta él mismo: "Hoy he comenzado el día en quinta posición y tenía muchos puntos de ventaja con el sexto, porque había sido muy conservador toda la regata, así que he ido a tope". El andaluz arrancó la jornada con un fuera de línea, pero se rehízo con dos excelentes mangas que le permitieron escalar un puesto y acabar cuarto de la general.

"Por velocidad y por estar haciendo ya maniobras como la virada en el aire creo que podría haber estado más arriba en la general, pero realmente los tres que me quedaban por delante son profesionales y tienen 20 años menos, por lo tanto creo que he hecho la mejor regata que podía, y estoy muy satisfecho", añadió el nuevo campeón del mundo Máster.

La cita italiana ha reunido a la élite internacional de la especialidad, y el resultado de Fernando Martínez del Cerro confirma su excelente nivel competitivo, consolidándole entre los referentes de la Fórmula Windsurfing Foil mundial y demostrando que la experiencia y la constancia pueden rivalizar con la juventud en la élite de este deporte.