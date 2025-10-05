La fe del Virgili se traduce en un punto en Alcalá de los Gazules (3-3)

El derbi provincial entre la UD Alchoyano y el CD Virgili Cádiz dejó un vibrante empate a tres en la cuarta jornada del grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala, en un encuentro en el que el conjunto gaditano dominó durante buena parte del juego pero no logró transformar su superioridad en una victoria.

El CD Virgili Cádiz mandó con claridad en los primeros quince minutos, generando numerosas ocasiones que toparon una y otra vez con el portero local, Iván, o con la madera. Abraham Cintado avisó con un disparo desviado, Carlitos y Poti probaron los reflejos del meta del Alchoyano, y Castilla se topó con el palo en el minuto 5. Abraham Cintado volvió a rozar el gol con un tiro a la cruceta, mientras Hilario, bajo palos del Virgili, apenas tuvo que intervenir en un par de acciones aisladas de Jesús Verano y Luisito.

Pese al dominio visitante, el Alchoyano se adelantó en el marcador en el minuto 15 tras un saque de banda que rebotó en Jesulito y se coló en la portería del Virgili. Poco después, un error defensivo permitió a Jesús Verano, del conjunto local, marcar el segundo al segundo palo.

La segunda mitad mantuvo la misma intensidad. El Alchoyano amplió su ventaja con el 3-0 de Jairo en el minuto 23, aprovechando una rápida transición. A partir de ahí, el entrenador del CD Virgili Cádiz, Juan Carlos Gálvez, reaccionó dando entrada a Óscar Lojo como portero-jugador, movimiento que cambió por completo el desarrollo del partido. El equipo gaditano se volcó sobre la meta local, reclamando incluso un penalti sobre Abraham Cintado que no fue señalado.

La insistencia tuvo recompensa con el 3-1 de Carlitos desde el punto de penalti en el minuto 32, tras una falta cometida por Ríos sobre Óscar Lojo. Solo un minuto después, Poti recortó distancias marcando el 3-2 al segundo palo tras una asistencia de Jesulito en jugada de portero-jugador. Con el 3-2, el Alchoyano se quedó en inferioridad por la expulsión de Salva, aunque su defensa logró resistir los ataques del Virgili durante el cinco contra tres.

En el tramo final, Carlitos fue expulsado al cortar con la mano una ocasión manifiesta de gol. A pesar de la inferioridad numérica, el CD Virgili Cádiz no bajó el ritmo y consiguió el 3-3 a falta de 49 segundos para el final, gracias a un tanto de Jesulito asistido por Óscar Lojo. El Alchoyano recuperó a su quinto jugador, pero el conjunto gaditano, aún con un hombre menos, tuvo la última ocasión clara en los pies de Abraham Cintado, que se topó de nuevo con Iván. En los últimos segundos, Poti asumió el rol de portero-jugador para mantener la posesión y asegurar el empate.

La afición local acompañó el encuentro con un ambiente constante de apoyo y respeto, animando sin interrupción y contribuyendo al espectáculo del derbi.

FICHA TÉCNICA

UD Alchoyano (3): Iván, Luisito, Agus, Nino y Salva -cinco inicial-; Curro, Cristian, Jaime Ramos, Pedro, Jairo, Jesús Verano, Ríos y Samuelito.

CD Virgili Cádiz (3): Hilario, Poti, Carlitos, Castilla y Abraham Cintado -cinco inicial-; Joni, Wallace, Jesulito, Óscar Lojo, Pancho y Raúl Álvarez.

Goles: 1-0 (15') Jesulito, en propia puerta. 2-0 (16') Jesús Verano. 3-0 (23') Jairo. 3-1 (32') Carlitos, de penalti. 3-2 (33') Poti. 3-3 (40') Jesulito.

Árbitros: Juan José Cordero Gallardo, Fernando Fuentes y Miguel Ángel Merino (andaluces). Amonestaron a los locales Ríos y Salva; y a los visitantes Óscar Lojo y Joni. Expulsaron por doble amarilla al local Salva y por roja directa al visitante Carlitos.

Incidencias: Partido jugado en el Pabellón Pico del Campo de Alcalá de los Gazules. Unos 300 espectadores. Antes del partido la UD Alchoyano homenajeó a Santiago Coronil 'Santi', creador de las escuelas de fútbol sala y fallecido a los 26 años de edad en 1994, entregando una camiseta con el dorsal 2 retirado a su familia. Asimismo, la UD Alchoyano tuvo un reconocimiento con el CD Virgili Cádiz en su 50º aniversario y el club gaditano hizo entrega de la primera unidad de las bufandas conmemorativas que se repartirán por la efeméride.