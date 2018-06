Todo a favor para una fiesta en Yecla

Llegó el día: el Atlético Sanluqueño se juega esta tarde (18:45 horas) en Yecla regresar a Segunda B a las primeras de cambio, objetivo de la temporada que tiene en la palma de la mano tras el 3-0 de El Palmar: con tres goles de ventaja, el Atleti deberá superar un ambiente en contra -aunque viajan 400 seguidores verdiblancos habrá cuatro mil aficionados locales en pos del milagro- y al Yeclano -que se dejará todo buscando la remontada- para cantar victoria y festejar el ascenso a Segunda B.

En efecto y pese al 3-0 de la ida, el Sanluqueño asume que le va a tocar sufrir esta tarde ante un Yeclano que buscará adelantarse en el marcador lo antes posible para alimentar las esperanzas de la remontada. Eso sí, el Atleti ya ha dado muestras de madurez suficientes como para confiar en el equipo, lo que ha motivado que unos 400 aficionados se desplacen para animar a La Lety esta tarde en La Constitución.

Rafa Carrillo, entrenador del Sanluqueño, ve a su equipo físicamente preparado para responder a las exigencias que plantee el Yeclano: "Estoy convencido de que allí van a sacar su mayor fuerza o todas las fuerzas que le queden y tendremos que mostrar también nosotros nuestro nivel para evitar que el contrario sea un rival bueno".

Al entrenador del Sanluqueño no le precupa el ambiente: "No, lo que me preocupa son mis jugadores, que no sepamos interpretar qué tipo de ambiente nos podamos encontrar y manejarlo. Creo que nosotros somos los que tenemos que ser más inteligentes, llevar el control hacia donde queremos y manejarlo en función del estado de ánimo que nos interesa". Tampoco las dimensiones del campo han de ser un hándicap porque "cuando es césped natural el equipo se siente bien porque maneja el control del balón y eso nos viene bien".

Carrillo desplaza a Yecla a toda la plantilla, incluídos los lesionados Alberto Rodríguez y Javi Valenzuela y Sergio Ceballos, recién incorporado tras su etapa en las Fuerzas Armadas. Es baja Mawi, al que podría sustituir Luisito o Güiza en el equipo inicial, y arrastran molestias José y Reina.