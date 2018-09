Un examen comprometido

Cuarta cita liguera en el grupo X para el Cádiz B y primer examen serio por el potencial del adversario que esta tarde visita las instalaciones de El Rosal. El Betis Deportivo, equipo descendido de Segunda B, se presenta en la ciudad deportiva cadista como una gran amenaza por su potencial y la necesidad de volver cuanto antes a la categoría de bronce.

Después del laborioso empate en Puente Genil, donde el equipo tuvo en la segunda parte ocasiones para llevarse los tres puntos, el conjunto de Juanma Pavón vuelve a jugar ante sus aficionados con el deseo de dejar un buen sabor de boca y competir al nivel de exigencia que marca el segundo equipo verdiblanco.

Una de las mejores noticias para los yogurines amarillos pasa por la recuperación paulatina de efectivos a medida que avanza la competición. Juanma Pavón ya puede disponer en perfecto estado de Seth Vega, un delantero muy importante el curso pasado que tendrá que pelear el puesto con Pekes siempre que el técnico no juegue con dos arietes. La disposición de casi todo el plantel, salvo el lesionado Paco Olano, da paso a que puedan existir algunas variantes en determinadas posiciones. Además, Pavón no sabrá hasta la mañana de hoy si Sergio puede jugar con el filial ya que depende de que el primer equipo no lo cite para viajar a Albacete. Por este motivo está en el aire el centro de la zaga y el doble pivote, los lugares donde mejor puede acomodarse este jugador. Si al final no jugase, Moi y Javi Pérez podrían ser los grandes beneficiados.

En cuanto al Betis Deportivo, su entrenador, José Juan Romero, asegura que los cadistas son un equipo muy parecido a ellos y con un gran nivel individual. "A nivel técnico son un equipo con mucho talento. Me parece injusto que el año pasado quedasen primeros y no consiguiesen el premio del ascenso", aseguraba el entrenador bético mientras se deshacía en elogios hacia el rival.

También tuvo palabras de elogio para Francis y Junior, que han acudido con la sub'21 y nadie mejor que él sabe por lo que han pasado. "Es un orgullo para mí porque sé lo que han pasado ambos", concluía el técnico del cuadro verdiblanco.