Europa resiste el ataque de Estados Unidos y revalida la Ryder Cup

Europa retuvo este domingo la Copa Ryder de golf de 2025 al alcanzar los catorce puntos necesarios para tumbar a un combativo equipo de Estados Unidos, que contraatacó en los individuales de cierre, para mantener el trofeo ganado hace dos años en Roma.

El equipo europeo, capitaneado por Luke Donald y con Jon Rahm y Rory McIlroy como estrellas, llegaba al último día de competición arriba 11,5-4,5, pero tuvo que sufrir para sumar los 2,5 puntos que necesitaba para ser campeón, ante la reacción de orgullo de Estados Unidos.

La victoria de Ludvig Aberg, unida a los medios puntos sumados por Matt Fitzpatrick, Shane Lowry y Viktor Hovland (empate con Harry English por su retirada por lesión) dejaron en Europa la Copa Ryder tras un final de alta tensión.

Y eso que el primer medio punto para Europa llegó incluso antes del primer 'tee', cuando el noruego Viktor Hovland anunció su retirada por lesión. Por un acuerdo entre los dos capitanes, Donald y Keegan Bradley, Europa y Estados Unidos se repartieron el punto.

El coraje de Estados Unidos

Keegan Bradley manifestó su confianza en su equipo pese a la importante desventaja y recordó tanto el sábado como este domingo el milagro deportivo obrado por los New England Patriots de Tom Brady en el Súper Bowl de la NFL de 2017, cuando remontaron un 3-28 para coronarse campeones.

"28-3. Estuve en ese Súper Bowl. Lo vi. Vaya cosa más bonita haberlo vivido en persona", dijo Keegan Bradley sin dudar en la rueda de prensa organizada al acabar los partidos del sábado, al ser preguntado sobre cuál era su mensaje para sus jugadores.

Bradley se refirió al Súper Bowl de 2017 en Houston, cuando los Patriots de Brady perdían 28-3 y fueron capaces de triunfar 34-28, en la que fue la mayor remontada en la historia de la gran final de la NFL.

Y su equipo estuvo a punto de obrar la hazaña.

No le faltó coraje a Estados Unidos, que se llevó los primeros tres partidos, con Justin Thomas contra Tommy Fleetwood (1 arriba), Cameron Young contra Justin Rose )1 arriba) y con Xander Schauffele ante Jon Rahm (4 y 3).

DeChambeau iba perdiendo por cinco en el séptimo hoyo, pero firmó una gran remontada para empatar y dar medio punto a Estados Unidos. El estadounidense logró su último putt en el 18, fundamental para prolongar la contienda.

Aberg y Lowry calman la tormenta

En medio de la tormenta, fue Aberg en ganar por dos y uno a Patick Cantlay para frenar la inercia de Estados Unidos y dejar a Europa a medio punto del título.

Con Sepp Straka perdiendo frente a JJ Spaun (2 y 1), el irlandés Shane Lowry fue el hombre que entregó el título a Europa. Su putt en el 18 le permitió empatar con Russell Henley y sumar el medio punto que faltaba.

Lo hizo en un momento de alta tensión, pues Estados Unidos iba ganando dos de los últimos tres partidos y empatando el tercero.

De ganar los últimos cuatro encuentros, los estadounidenses obrarían la más grande remontada en la historia del torneo.

La próxima edición de la Copa Ryder se disputará en Limerick (Irlanda) en 2027.