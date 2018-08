A la espera de los descartes en Aarhus

El noveno puesto en la general de la clase RS:X de Marina Alabáu fue el mejor balance del equipo español al final de la cuarta jornada del Campeonato del Mundo de Clases Olímpicas que se disputa en Aarhus (Dinamarca).

La jornada fue complicada para los regatistas por el viento del noroeste que sopló con intensidades entre los 13 y 20 nudos (24 a 38 kilómetros por hora), lo que dificultó las maniobras.

Las clases RS:X iniciaron ayer la competición, tanto en categoría masculina como femenina, con tres mangas. La campeona mundial y olímpica Marina Alabáu -que suele entrenar en Tarifa- inició el campeonato en noveno lugar, después de firmar un decimoctavo puesto, un cuarto y un quinto.

Por su parte, Blanca Manchón, miembro del CN Puerto Sherry, empezó su participación con una actuación prácticamente inmejorable, finalizando segunda en una primera manga en la que se encontró "muy rápida".

En una segunda manga de locura, Manchón entró en duodécima posición, aunque finalmente ésta ha sido anulada por una incidencia: "Hubo una boya a la que se le ha ido el garreo y estaba suelta; volando... Hemos ido a por una boya que no estaba fija y no es reglamentario. La van a eliminar y será como si no se hubiera disputado".

La tercera y última manga del día fue la peor para la regatista del CN Puerto Sherry, pues le marcaron un fuera de línea en la salida que será su descarte a partir de hoy. "Estoy intentando que el personal del comité me enseñe el vídeo para saber si puedo reclamarlo", expresaba una Blanca Manchón que en los próximos días saldrá a por todas para no cometer más fallos y continuar el camino hacia su séptimo mundial y la consecución de una plaza para España en Tokio 2020.

Además, ayer finalizaron las series de clasificación para las clases Láser y Láser Radial. En la primera, el canario Joaquín Blanco pasó a las series finales en el puesto vigésimo sexto. No fue el día del equipo femenino, pero la canaria Martina Reino accedió a las series finales en la trigésima octava.

Las clase 49er. y 49er.FX disputaron la cuarta y quinta manga de clasificación. En los 49er., la sanción a los tres equipos españoles (descalificados en la primera manga) empieza a pesar. El cántabro Diego Botín y el coruñés Iago López-Marra, campeones de Europa y cuartos del ranking mundial han caído a la vigésima plaza de la general.

Destacó la actuación del dúo formado por la campeona olímpica Tamara Echegoyen y Paula Barceló con un cuarto y un décimo puesto que las colocó undécimas en la general.