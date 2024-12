España, campeona de Europa de cross por equipos impulsada por el bronce de Ndikumwenayo

Antalya/El equipo masculino español de cross se proclamó este domingo campeón de Europa en Antalya (Turquía), impulsado por la medalla de bronce de Thierry Ndikumwenayo, que finalizó tercero por detrás de los dos grandes favoritos, el noruego Jakob Ingebrigtsen, oro, y el italiano Yemaneberhan Crippa, plata.

Ndikumwenayo, que llegó a la cita tras coronarse en Itálica, realizó una carrera perfecta en el Parque Dokuma, sobre un recorrido de 7.832 metros, y paró el crono en meta en 22:31, solo por detrás de Ingebrigtsen (22:16), que sumó su tercero oro tras Dublín 2021 y Turín 2022, y Crippa (22:24).

"La medalla es para toda España, para mi entrenador y mis compañeros. No fue la carrera que esperaba. Estoy en muy buena forma, aunque me dolieron las lumbares desde el primer momento pero apreté y me llevé el bronce", dijo Ndikumwenayo, al termino de la carrera.

Para la clasificación por equipos contabilizan los tres mejores tiempos de los representantes de cada país y España fue la mejor. Al crono de Ndikumwenayo se sumó el de Nassim Hassaous, que repitió el séptimo puesto de 2021 con 22:44, y el del olímpico Abdessamad Oukhelfen, octavo con 22:45.

Por detrás el veterano Adel Mechaal, que esta temporada fue el primer español en Atapuerca y Lasarte, concluyó décimo con 22:47. El joven Aarón Las Heras, que acabó 22º (primer europeo) en el mundial de Bathurst el pasado año, finalizó 14º con 22:51 y el madrileño Fernando Carro, presente en el pasado europeo de Roma y plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos, terminó en el puesto 38 con 23:21.

El bronce de Ndikumwenayo es la primera medalla de España a nivel individual en categoría masculina desde el bronce de Mechaal en 2017 y por equipos España no conquistaba un oro desde 2015, en Hyères (Francia).

Carolina Robles, decimosexta

En la prueba femenina, la subcampeona olímpica Nadia Battocletti añadió la corona absoluta a las sub20 y sub23 logradas anteriormente, aprovechando la baja de última hora de Karoline Grovdal por enfermedad.

La italiana se llevó la victoria con 25:43 por delante de la alemana Koko Klosterhalfen (25:54) y la turca Yasemin Can, cuatro veces campeona del mundo y tercera con 26:01.

La primera española fue la obstaculista sevillana Carolina Robles, decimosexta con 26:39, seguida de Carla Gallardo (22ª), Idaira Prieto (24ª), Cristina Ruiz (31ª), Alicia Berzosa (41ª) y Carla Arce (44ª). España quedó octava por países con 62 puntos, muy lejos de las campeonas italianas con 33.

Plata sub 23 para María Forero

La atleta onubense María Forero logró la medalla de plata en categoría sub23, al quedar segunda su carrera solo por detrás de la británica Phoebe Anderson.

Forero, de 21 años y campeona europea en categoría sub20 en Turín 2022, paró el crono en 21:21, solo cinco segundos más que Anderson, que lo hizo en 21:16 sobre el recorrido de 6.322 metros por el parque Dokuma. Completó el podio la finlandesa Ilona Mononen con 21:24.

España quedó cuarta por equipos con 42 puntos, a dos de Alemania, tercera. Cada país sumó sus mejores tres resultados y las españolas fueron María Forero (2ª), Claudia Corral (15ª) y Marta Serrano (25ª). Por detrás, Ángela Viciosa (30ª), Jihad Essoubai (38ª) y Àmbar Tomàs (39ª). La victoria por países fue para Gran Bretaña con 24 puntos, seguida de Turquía con 38 y Alemania con 40.