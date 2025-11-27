España arranca con victoria en el debut de Chus Mateo (64-74)

Chus Mateo da órdenes a sus jugadores durante el partido contra Dinamarca.

La era Chus Mateo en la selección española comenzó en Dinamarca con una victoria más funcionarial que brillante (64-74), en un partido que España controló, sobre todo bajo los aros y en el que se sobrepuso a su desacierto en los triples (27%).

Jaime Fernández, en su regreso a la selección, fue el máximo anotador con 15 puntos, seguido por el debutante Great Osobor, que logró 12 y 8 rebotes y que dejó una muy buena impresión.

Mateo, que descartó antes del encuentro a Salvo y a Busquets, tiró de veteranía para iniciar su primer partido, frente a una Dinamarca que con un juego rápido y no demasiado elaborado aguantó los minutos iniciales.

Con Yusta como principal baza ofensiva, España abrió hueco con el 11-19 a falta de cuatro minutos. Pero dos pérdidas seguidas y un arreón danés, con triple sobre la bocina incluido de Heede-Andersen, apretó de nuevo el resultado, con un 11-4 de parcial.

España apretó en defensa y, guiada por Paulí y Díez -que dio el susto al retirarse con un posible esguince de tobillo y ya no jugó más en todo el partido-, le devolvió parcial (27-36, min. 17).

Dinamarca ya no encontraba el camino al aro tan fácil y con Jaime Fernández anotando con facilidad, España, que capturó once rebotes defensivos en la primera parte, alcanzó una renta de 12, a pesar de un 4-16 en triples al descanso.

España se atascó en el arranque del tercer cuarto y cometió varias pérdidas innecesarias. Un triple de Dibba puso a Dinamarca a 7 (38-45, minuto 23). Jaime Fernández respondió enseguida para evitar sustos.

Pero dos mates de Great Osobor colocaron una nueva máxima (38-54, minuto 24). Parecía que el partido podía romperse, pero un nuevo empuje danés y varios ataques erráticos españoles dejaron el marcador con una ventaja cómoda pero no definitiva al término del tercer cuarto (47-60).

El juego español no acababa de fluir, con demasiados errores en el tiro exterior y problemas para encontrar lanzamientos liberados. Aun así, dos triples consecutivos de Alonso y Díez parecían dejar sentenciado el partido (52-69, minuto 35).

Dinamarca no se rindió y, con un Jensen muy inspirado desde el triple, llegó a ponerse a nueve (62-71, m.38), pero hasta ahí llegó la reacción local. Y España, apoyada en su defensa, evitó un final más apretado y firmó una victoria coral que deberá refrendar el domingo contra Georgia en La Laguna.