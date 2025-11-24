Los equipos españoles regresan a la Champions con necesidad de victorias a domicilio

Regresa la UEFA Champions League tras el parón de selecciones. Regresa la máxima competición de clubes y los cinco equipos españoles que la disputan tienen necesidad de victorias para revertir sus malos inicios en el torneo en las cuatro primeras jornadas.

El Villarreal CF juega en Alemania ante el Borussia Dortmund en un choque marcado por la necesidad del conjunto de Marcelino, ya que a pesar de su espectacular arranque liguero, en la que marcha tercero, en la Champions League ha comenzado con una actuación muy decepcionante, ya que sólo sumar un punto de los doce que se han jugado y ha perdido contra equipos como el Tottenham o el Manchester City, pero también ante el Pafos chipriota. El único punto lo sumó ante un grande en horas bajas como la Juventus.

Por su parte, el Athletic Club, que se encuentra con dos puntos que el submarino amarillo, buscará la victoria ante el Slavia de Praga en la capital de la República Checa. Los de Ernesto Valverde necesitan los tres puntos para volver a meterse de lleno en los puestos que dan plaza para disputar el playoff y los lucharán en tierras checas ante un rival que todavía no ha conocido la victoria.

Además, el FC Barcelona, que llega a Londrés con la baja de Pedri, podrá contar con Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal por segundo partido consecutivo tras el regreso del brasileño el pasado sábado después de varios meses de lesión, en caso de que así lo quiera su técnico Hansi Flick. El choque ante el Chelsea, actual campeón del Mundial de clubes, se antoja como uno de los partidos estrella de la 5ª jornada de la UEFA Champions League. El conjunto azulgrana estará arropado por más de 1.700 hinchas en las gradas del mítico estadio londinense.

En los partidos del miércoles, el Atlético de Madrid, que cuenta por victorias sus encuentros como local en la máxima competición europea de clubes, quiere seguir con su buena dinámica para intentar alcanzar los ocho primeros puestos de la clasificación. Los del Cholo Simeone reciben al Inter de Milán que es uno de los tres equipos que han hecho pleno de puntos en las cuatro primeras jornadas de la competición.

Por último, el Real Madrid, que también juega lejos de Españam y es hasta el momento el mejor equipo nacional en la competición, disputa en Atenas ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar su partido de la 5ª jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El ambiente del estadio Georgios Karaiskakis ateniense será otra de las pruebas de fuego para el equipo de Xabi Alonso, que no está bien lejos del Santiago Bernabéu.