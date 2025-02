El enorme desafío del filial del Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF Mirandilla encara un enorme desafío el domingo 2 de febrero (a partir de las 12 del mediodía). Se enfrenta al UCAM Murcia, líder del grupo 4 de Segunda Federación, en un partido de máxima dificultad pero con la ambición de extender la buena racha que en las últimas fechas le lleva a escalar posiciones en la clasificación. La larga estancia como colista queda atrás y el objetivo es seguir creciendo

La escuadra cadista, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos, regresa a casa (la Ciudad Deportiva de El Rosal) en la cita de la 21ª jornada de Liga después del golpe de efecto que dio en el terreno del Xerez DFC (0-1) el pasado fin de semana. Necesita seguir ganando en su constante contienda por abandonar la zona de descenso en la segunda vuelta. Con 22 puntos en la 15ª posición (de 18) está a dos plazas y un par de puntos de la salvación.

El entrenador del Cádiz CF Mirandilla, Francisco Cordero, analizó en rueda de prensa la previa del enfrentamiento ante el UCAM Murcia. El técnico comentó que "el partido, el siguiente, el más importante. No nosotros no podemos ir más allá, como siempre digo, soy muy repetitivo, pero es el mensaje que intento que todo tengamos claro: partido a partido. Se trata de intentar sacar los máximos puntos e intentar seguir avanzando en la clasificación para tener opciones a final de temporada de conseguir lo que para nosotros es un reto, el conseguir algo como salvar el equipo sería un reto muy importante por cómo llegamos y creo que el equipo está respondiendo y no queda otra que seguir como lo estamos haciendo, trabajar como lo hemos hecho esta semana".

El preparador del conjunto anfitrión es consciente de la dificultad del encuentro pero confía en el trabajo de sus jugadores, que tienen muchas ganas de hacerlo bien. El UCAM Murcia es el mejor equipo del grupo como así lo refleja con su primer puesto en la tabla. A su juicio, el cuadro murciano "es un señor equipo. Creo que domina muchos registros dentro de un partido y es un equipo muy ordenado y bien organizado. No ocultó la realidad: "La verdad es que sabemos que es una pieza dura de roer y sabemos que hay que hacer las cosas muy bien para poder conseguir algo positivo".