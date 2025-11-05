Una enfermería llena lastra el inicio de temporada del Chiclana CF

Dani tuvo que retirarse con un fuerte golpe en el cuádriceps en el reciente partido contra el Conil.

El primer encuentro del retorno del Chiclana a Tercera, dieciséis años después, tuvo un extraordinario resultado. El equipo ganó a uno de los grandes favoritos del grupo (1-2 a la Balompédica Linense). Más allá del tanteador, el juego desarrollado por la escuadra de Alfonso Cortijo fue excelente -serio, defendiendo muy bien y aprovechando sus opciones ofensivas- e invitó a soñar.

El equipo, se argumentaba desde el club, tenía como objetivo la permanencia, pero visto lo visto en el Campo de Gibraltar, y echándole un sucinto vistazo a los nombres de la plantilla, no era descabellado pensar en metas mayores.

Al triunfo en La Línea sumó choques frente a Bollullos, Mirandilla o Ciudad de Lucena, los tres primeros clasificados en la actualidad. Ante el conjunto onubense fue ganando, aunque acabó perdiendo 2-1; frente al filial cadista empató a uno en El Rosal, y al Ciudad de Lucena lo superó 3-1.

Si ante los equipos más potentes del grupo los blancos han mostrado una excelente imagen en general, ¿qué pasa para que el Chiclana aparezca en la zona media baja de la clasificación y no termine de demostrar más regularidad?

“Ocho titulares lesionados... nos merman mucho”. Así se expresa el director deportivo, Diego Ramírez. Y es que, aunque las bajas por esta circunstancia son lógicas a lo largo de la temporada en cualquier equipo de cualquier categoría, el Chiclana acudió a Conil, por ejemplo, con siete lesionados más dos sancionados. O sea, nueve futbolistas, presumibles titulares, algunos de los cuales están llamados a ser determinantes en el club de la calle Goya, a darle un salto de calidad importante al plantel. Durante el choque, además, tuvo que retirarse Dani también lesionado; el capitán Argudo, además, acabó tocado y necesitará reposo para volver a estar a disposición del míster.

La progresiva recuperación de jugadores lesionados (Mawi, Dani, Cubero y Marcos Rodríguez podrían volver a ser convocados para el encuentro de este domingo) hace que en la entidad blanca se mire al futuro con optimismo.

El Tomares, este domingo

A ello se suma que el calendario se vuelve ahora más benigno, con enfrentamientos ante conjuntos de la parte baja de la clasificación. El primero de ellos, el Tomares. En teoría, dado el potencial de una y otra escuadra, los blancos son favoritos. El choque, además, es en el Municipal (12.00 horas próximo domingo 9), por lo que los hombres de Cortijo estarán arropados por su afición.

Pero, ojo, el encuentro es peligroso, sobre todo porque de no sacar los tres puntos, la escuadra blanca sí se complicaría su existencia en el grupo. El Tomares se encuentra ahora antepenúltimo, o sea, en puestos de descenso, cinco puntos por debajo del Chiclana. Una victoria blanca lo situaría a ocho, esto es, los futbolistas de Cortijo se distanciarían sobremanera de puestos de descenso.

La semana siguiente el Chiclana volverá a jugar en casa, esta vez sí ante un rival de empaque, el Córdoba B. Para este choque los blancos esperan tener la enfermería más aliviada, que el equipo comience a mostrar la cara que se le presume y que siga cuajando buenos encuentros frente a los rivales más fuertes del grupo.

“Podemos hacer una temporada de éxito, pero tantas bajas... nos merman mucho. Bajas tienen todos los equipos, nosotros no es que no estemos quejando continuamente de la actual situación, pero está claro que el equipo se resiente, las ausencias te lastran con el paso de los minutos en cada partido. Y todo ello, a pesar de que tenemos un equipo filial con jugadores en los que confiamos”, señala Diego Ramírez.

El director deportivo es optimista, cree que el equipo aún no ha mostrado su mejor cara y que a poco que se vayan recuperando futbolistas y la suerte acompañe, comenzarán a llegar mejores resultados. A ello suma lo que ve en el día a día en vestuarios. “El equipo está supermotivado, está dando la cara en todos los partidos, el 80 % es de Chiclana, siguiendo la filosofía que nos hemos marcado. No estamos obteniendo buenos resultados por las razones argumentadas y, a pesar de ello, estamos a seis puntos del play-off, ya que el grupo es muy igualado y dos resultados buenos o malos hacen que tu posición varíe mucho”.

La enfermería del Chiclana

Dani: Es el máximo goleador del equipo, tres goles. Tiene el típico “bocadillo” en el cuádriceps, producido en Conil. A priori no tiene rotura, la evolución marcará si está disponible para jugar ante el Tomares o para la siguiente semana, frente al Córdoba B.

Cubero: Entrena ya con el grupo, en función a cómo se sienta entraría en convocatoria para este domingo.

Agustín: Se rompió el bíceps en el trabajo, está de baja. Le quedan unas cuantas semanas aún para poder contar con él.

Pascual: Lesionado de la rodilla, sigue con molestias, hace recuperación aparte.

Marcos Rodríguez: Lesionado desde pretemporada en el partido con el Sevilla C. La resonancia mostró el cruzado roto, pero, sin embargo, no presenta ningún síntoma. Lleva dos semanas trabajando con el grupo y está a la espera del alta médica para entrar en convocatoria.

Mawi: Pequeña rotura fibrilar en isquiotibial. Bastante recuperado, podría entrar en convocatoria ante Tomares. Si no es así, parece casi seguro que lo haría para el choque ante el Córdoba B.

Argudo: Cayó lesionado en Conil, tiene molestias en la rodilla. Realizará tratamiento y necesita reposo para la recuperación.

Juan Brenes: Operado del hombro hace dos semanas, es baja de larga duración.