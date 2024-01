El enésimo milagro amarillo

Lo volvió a hacer. Contra viento y marea, y pese a estar muchas jornadas coqueteando con el descenso, el Cádiz CF logró el pasado mes de junio la permanencia en Primera División, la tercera consecutiva desde el ascenso a la categoría de oro del fútbol español en 2020, en medio de la pandemia. Eso fue a mediados de año, porque ahora, cuando 2023 apura sus últimos horas, el equipo amarillo se encuentra en una situación casi idéntica, con los equipos que están en puesto de descenso soplándole en el cogote y con la afición cadista haciendo cuentas para no bajar de categoría dentro de 20 jornadas.

Centrar en el Cádiz CF el balance de año del deporte en la provincia gaditana parece algo casi obligado. Es verdad que años o décadas atrás otras modalidades deportivas tenían cierto tirón en la provincia como, por ejemplo, el balonmano (Algeciras), el rugby (El Puerto), el baloncesto (Los Barrios), el hockey (San Fernando), el voleibol (Puerto Real), el atletismo (Jerez) o el fútbol sala (Cádiz capital). Pero el paso de los años no ha hecho sino incrementar el protagonismo deportivo que ya tenía el fútbol en esta provincia y que ahora prácticamente no tiene contestación en otras modalidades.

Y si nos circunscribimos al llamado deporte rey, ahí también el protagonismo recae, si no de forma total sí de manera bastante amplia, en un equipo amarillo que parece haberse acostumbrado a coleccionar milagros, como ya hiciera a finales de la década de los ochenta y los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado.

A principios de 2023 el equipo que presidía y preside Manuel Vizcaíno y que dirigía y dirige Sergio González era penúltimo, con sólo 12 puntos logrados en las primeras 15 jornadas. Pero la escuadra amarilla lograría cimentar su permanencia gracias a su fortaleza en el estadio Nuevo Mirandilla en el último tramo de la competición, con tres victorias consecutivas ante el Valencia (2-1), el Valladolid (2-0) y el Celta (1-0). La salvación llegaría una vez más en la última jornada, aunque quizás con menos angustias que la lograda a mediados de 2022 en Vitoria. En esta ocasión al equipo le valió el empate a uno logrado en el campo de un ya defenestrado Elche.

En la actualidad, y cuando sólo resta una jornada para que concluya la primera vuelta de la nueva temporada, el Cádiz CF está cuarto por la cola, arrancando muchos empates y logrando apenas dos victorias, lo que le da un escaso bagaje de 15 puntos en 18 jornadas. Eso sí, al menos hasta ahora está logrando salir de la quema.

Pero no sólo de Cádiz CF vive el fútbol gaditano. También hay muchos ciudadanos pendientes de otras categorías. Así, por ejemplo, el mes de mayo dejó muchas sonrisas y lágrimas en los tres equipos gaditanos que militaban en la Primera Federación, esto es, la tercera categoría del fútbol nacional. La cara de la moneda cayó en esta ocasión del lado del San Fernando y del Algeciras, que en la última jornada de la temporada regular lograban no sin angustias una salvación in extremis. El equipo isleño lo conseguía merced a un meritorio empate a uno en el feudo del Linares, quedando finalmente en la decimotercera posición. Y la escuadra algecireña se salvaba pese a su derrota en casa ante el Real Madrid Castilla.

La alegría de azulinos y rojiblancos chocó con la tristeza de la histórica Balompédica Linense, que veía cómo en esa última jornada de infarto demasiados resultados adversos, unidos a su empate a cero en Ceuta, la mandaban a la Segunda Federación, donde ahora comparte categoría con el filial cadista.

Afortunadamente la provincia mantuvo tres equipos en la categoría de bronce ya que el hueco que dejó la Balona lo ocupó el Atlético Sanluqueño, que tras acabar en la cuarta posición de la tabla clasificatoria y tras superar primero al Valladolid B y luego a otro filial, el del Alavés, ascendía y retornaba así a la categoría que había perdido apenas doce meses antes.

La segunda mitad del año que ahora acaba sólo ha traído la novedad de que el Algeciras ha cogido la buena onda y coquetea con los puestos que dan acceso a disputar el ascenso. Por el contrario, isleños y sanluqueños, con más sinsabores que alegrías, parecen destinados a pelear otro año por evitar el descenso de categoría algo que, al menos hasta ahora, vienen consiguiendo.