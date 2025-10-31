Encuentro de la APD Cádiz en Benalup, de cara a su programación de diciembre

La Asociación de la Prensa Deportiva provincial de Cádiz mantuvo una reunión en el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas con la Delegada Municipal de Deportes, Raquel Gardón, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Janda, Javier Rodríguez.

El presidente de la APD Cádiz, Francis Heredia, acompañado por el vicepresidente, Álvaro Geneiro, y por el también miembro de la Junta Directiva Quique Lafuente explicó la estructura organizativa del colectivo, así como su programa de actividades.

Este encuentro a tres bandas sirve para sentar las bases de cara a próximas actividades que la APD Cádiz celebrará en la localidad gracias a la colaboración de ambas instituciones. El primero de estos eventos será el tradicional torneo navideño de los periodistas deportivos de la provincia, que cada año celebran una jornada deportiva y cultural, en este caso siendo acogidos por Benalup-Casas Viejas, una localidad históricamente volcada con la promoción deportiva.