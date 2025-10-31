Encuentro de la APD Cádiz en Benalup, de cara a su programación de diciembre
Polideportivo
En la cita estuvo también presente el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Janda, Javier Rodríguez
La Asociación de la Prensa Deportiva provincial de Cádiz mantuvo una reunión en el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas con la Delegada Municipal de Deportes, Raquel Gardón, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Janda, Javier Rodríguez.
El presidente de la APD Cádiz, Francis Heredia, acompañado por el vicepresidente, Álvaro Geneiro, y por el también miembro de la Junta Directiva Quique Lafuente explicó la estructura organizativa del colectivo, así como su programa de actividades.
Este encuentro a tres bandas sirve para sentar las bases de cara a próximas actividades que la APD Cádiz celebrará en la localidad gracias a la colaboración de ambas instituciones. El primero de estos eventos será el tradicional torneo navideño de los periodistas deportivos de la provincia, que cada año celebran una jornada deportiva y cultural, en este caso siendo acogidos por Benalup-Casas Viejas, una localidad históricamente volcada con la promoción deportiva.
