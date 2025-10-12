Empate justo del Chiclana ante el Dos Hermanas (0-0)

Otro empate para el Chiclana CF, esta vez ejerciendo de local ante el Dos Hermanas (0-0). Dos conjuntos ascendidos de la pasada temporada que se reencuentran en Tercera.

Las tablas se pueden considerar justas a tenor de los acontecido en los más de 90 minutos. Igualdad, pocas ocasiones y respeto entre chiclaneros y nazarenos.

Javi Pérez y Dani Guerrero tuvieron muy de cara poder poner en ventaja a su equipo, y ni que decir Rafa Natera con el balón golpeando en el travesaño.

El equipo sevillano también sacó a pasear su artillería, por lo que Brian Jaén tuvo que estar atento para evitar que volara el punto que estaba en el saco desde el inicio del encuentro.

El próximo fin de semana el Chiclana CF visitará al Utrera, un ‘gallito’ en crisis que ayer perdió 4-2 en Conil.

Ficha técnica

Chiclana CF (0): Brian Jaén, Jaime, Juanito Argudo, Marcos Herrera, Ángel, Maqueda (Viciana, 89’), Sergio Alba (Lacida, 58’), Javi Pérez (Fran Sesma, 75’), Carri, Mawi (Rafa Natera, 75’) y Dani Guerrero.

Dos Hermanas (0): Eric, Arquellada (Abel, 87’), Lolo Guerrero, José Leal, Miguel Reina, Diego Vargas (Sillero, 84’), Jan, Fran Tena, Joel (Raúl, 77’), Romero y Molero.

Árbitro: Cóar Andrades (malagueño). Amonestó a los locales Javi Pérez y Samuel (en el banquillo), así como al visitante Fran Tena.

Incidencias: Partido de la sexta jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación. Campo Municipal de Deportes de Chiclana. Buen ambiente en las gradas.