Otro duelo a vida o muerte para el San Fernando ante el Pontevedra

No cabe duda de que las victorias elevan la moral. No cabe duda de que en el momento en el que nos encontramos en la temporada todo lo que llegarán serán finales. Y no cabe duda de que el San Fernando tiene mimbres de sobra para afrontar la recta final del curso con la posibilidad de hacer los deberes antes de las trepidantes últimas dos jornadas de competición donde los nombres de los rivales a batir serían Alcorcón, jugándose el ascenso, en el Iberoamericano, y el Linares, con posibilidades de meterse en play-off, a domicilio. En la mente de los azulinos no pasa, ni de lejos, jugarse la temporada en estos dos envites y, por ello, tienen que terminar la tarea ante lo que llega y resta, es decir, el Pontevedra en casa este domingo, el Fuenlabrada, de la parte de abajo de la tabla, a domicilio, el Rayo Majadahonda, también metido en la pelea, en el Iberoamericano, y un Córdoba en horas bajas, a domicilio.

Por ello, el partido ante el equipo gallego se antoja vital para las aspiraciones isleñas. En caso de salir victorioso el equipo de Pablo Alfaro habrá incrementado en mil por mil la victoria cosechada hace siete días en Algeciras y, de una vez por todas, daría un paso de gigante en la distancia por los puestos de descenso.

Y es que, mirando la clasificación, el equipo azulino está en undécima posición, esa que en otra temporada con menos igualdad significaría tener los deberes casi terminados. Sin embargo, a los azulinos solamente le separan de los puestos de descenso, que actualmente ocupa el Algeciras en su cima, tres puntos, por lo que todo puede ser muy engañoso y un tropiezo puede ser preocupante. En el haber, que en esa separación hay implicados hasta cuatro equipos por debajo del San Fernando y, lógicamente, todos no van a ganar sus partidos.

Así pues, el cuadro de La Isla afronta un partido vital, y por ello estará tremendamente acompañado desde las gradas. La directiva azulina ha hecho una gran promoción de entradas para el partido, consciente de que más que nunca el aficionado tiene que ser el jugador número 12 y la afición responderá a la llamada por lo que presumiblemente el Iberoamericano tenga el mayor número de aficionados en las gradas esta temporada.

Pablo Alfaro (Entrenador del San Fernando CD) "Nuestro objetivo prioritario es darle continuidad a la victoria del pasado domingo"

En el apartado deportivo, Pablo Alfaro ha recuperado a todos sus efectivos y la plantilla al completo está a disposición del técnico maño. Tanto Gabri Martínez como Biabiany han cumplido sus respectivos partidos de sanción y eso hace que sean dos activos para el encuentro. Habrá que esperar si el técnico decide volver a darle a ambos la titularidad o sigue con lo que ofreció en el Nuevo Mirador y que tan buen resultado le dio.

Por lo demás, también habrá que esperar si de nuevo vuelve al once titular Ilyas Chaira. El jugador marroquí ha tenido un pequeño bajón en su juego, presumiblemente por la celebración del ramadán, y una vez finalizado el mismo todo hace apuntar que volverá por sus fueros y será una de las piezas fundamentales en el esquema que plantea el otrora central del Sevilla.

Por su parte, el equipo de Pontevedra, dirigido desde la banda por un histórico del fútbol español, Juan Señor, también llega a La Isla con el agua al cuello. Los granates intentarán en San Fernando sacarse la espina que le hincó el Mérida en la pasada jornada donde, ante sus incondicionales, recibieron una tremenda goleada en un partido que terminó con el resultado de uno a cinco.

El técnico del cuadro gallego no podrá contar con tres de sus piezas importantes: Rufo y Alberto Rufo, ambos por lesión, y el centrocampista Borja Domínguez, por sanción. Por contra, si podrá contar con el resanado Churre para el partido.

Los isleños mirarán de reojo el derbi que se disputará en el Campo de Gibraltar entre Balona y Algeciras y, a la misma vez, el choque entre dos equipos implicados en la situación comprometida, el Badajoz y el Fuenlabrada, que miden sus fuerzas entre sí.