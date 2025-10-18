Otro duelo de filiales para el Cádiz CFMirandilla

La séptima jornada de Liga llega para el Cádiz CF Mirandilla, que hará frente a un duelo de filiales en las instalaciones de El Rosal, donde recibe este domingo al Ceuta B (13:00 horas). El conjunto gaditano se mantiene invicto y ocupa la tercera posición, a tiro del liderato dependiendo de lo que hagan esta semana el Bollullos y el Pozoblanco.

Los amarillos hacen frente a otro duelo de filiales después del empate sin goles obtenido en el feudo del Córdoba B. Ahora llega un Ceuta B al que esta campaña le está costando coger el pulso a la competición y que entrena el jerezano David Álvarez 'Polaco', ex jugador del San Fernando CD, Sanluqueño, Xerez CD y Balona, entre otros equipos, que se formó en la cantera del Barcelona.

El Cádiz CF Mirandilla pretende recuperar la senda adecuada como local, ya que no gana en El Rosal desde la primera jornada de Liga, cuando venció 3-1 al Dos Hermanas. Desde entonces, sendos empates a un gol contra el Atlético Central y el Chiclana CF le ha hecho perder consistencia.

Una de las cuestiones de nuevo esta jornada afecta al delantero goleador Jose González, que desde que hizo el doblete que dio el triunfo en Conil no ha vuelto a ser convocado por asuntos extradeportivos que nada tienen que ver con el rendimiento del jugador. El canterano está siendo la gran víctima de un tema que se 'cocina' en los despachos.

Francisco Cordero 'Rubio', técnico del filial amarilloa, asegura que "los chicos siguen con esa ilusión que se contagia y esa pasión por hacer las cosas bien, y nosotros estamos encantados con eso", al tiempo que avisó del peligro del Ceuta B. "Nos enfrentamos a otro filial que tiene buen trato de balón, con jugadores algo más veteranos que los nuestros, con experiencia en categorías como Tercera o incluso Segunda Federación".

El encuentro que espera. "Va a ser un partido de tú a tú, con una intensidad quizás un poco más alta que en otros por ser dos equipos jóvenes, con buen trato de balón. Seguro que será un partido complicado".