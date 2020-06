Espléndida jornada para despedir en aguas de la Bahía de Cádiz la Copa de Andalucía de Láser y el Campeonato de Andalucía de Patín a Vela, resueltos el último día con dos pruebas en cada caso disputadas bajo vientos de 10 nudos de intensidad media.

El regatista onubense Guillermo Flores (CN Río Piedras) en Láser Estándar, Alfredo Gómez (CAND Chipiona) en Láser Radial, Jorge Ruiz (CNM Benalmádena) y Carmen Antequera (CN Sevilla) en Láser 4.7 absoluto Sub 18 masculino y féminas respectivamente, Sol López (CN Elcano), en 4.7 absoluto Sub 16 y el patrón del CN Sevilla Carlos de Bricio en Patín son los nuevos campeones autonómicos tras un fin de semana tan esperado por flota y organización tras más de tres meses sin competir.

El onubense Guillermo Flores amarró la copa autonómica con dos nuevas victorias, seguido en ambas Arturo Martínez (RCN de El Puerto), segundo clasificado por delante del regatista del CT Vela Puerto Sherry Francisco Javier Fregenal.

También se confirmó la victoria en Radial a manos del regatista del CAND de Chipiona Alfredo Gómez, que al igual que Flores se adjudicó los dos últimos recorridos encadenando cuatro tantos consecutivos. Completaronn el podio Francisco Pérez (RC Mediterráneo) y Francisco Manuel Bolaños (CN El Trocadero).

El cambio más significativo en tanto en cuanto afectó al líder se produjo en Láser 4.7, clase donde venció Jorge Ruiz. El deportista del CNM Benalmádena ganó el domingo una prueba y protagonizó una de las remontadas del campeonato, subiendo ese día el último peldaño que le alejaba de la victoria absoluta en detrimento de Antonio Villalón (RC Mediterráneo), quien perdió el primer puesto con una última jornada para olvidar. Completó el podio el balear Yago Huercanos.

En el caso de los andaluces, Eduardo Percelay (CM Almería) fue cuarto absoluto, seguido de la campeona Sub 16, Sol López (CN Elcano), dos puestos por delante de la campeona Sub 18, Carmen Antequera (CN Sevilla). Acompañaron a Antequera en el podio Natalia Torres (CN El Trocadero) y Helena Grosso (CN Elcano). Por su parte, Gonzalo Luis Cano (CN Elcano) y Eduardo Orihuela (CN Sevilla) subieron junto a Sol López al podio Sub 16.