Diego Botín: "Nos vamos con un sabor agridulce"

El capitán del F50 de Los Gallos, Diego Botín, ha reconocido a la finalización del DP World Spain Sail Grand Prix que se marcha de Cádiz con "un sabor agridulce" al finalizar el evento gaditano en quinta posición, quedándose fuera de la gran final. "Hemos hecho cosas bien hoy, hemos empezado muy bien el día, pero, obviamente, en la clasificación general nos gustaría estar con más opciones de las que tenemos de cara al último evento. Ha sido muy bonito también tener a toda la afición apretando como estaba apretando y haberle regalado también esa victoria en la primera prueba de hoy", ha manifestado Botín.

Lo mejor de la jornada ha sido la victoria en la primera de las mangas, que llegó a dar opciones a España de entrar en la final con unas sensaciones muy diferentes a las vividas el sábado. Sobre este aspecto, Botín ha asegurado que "hemos estudiado bien el día, hemos previsto muy bien lo que iba a pasar, hemos tomado las decisiones acertadas y hemos tenido también un buen movimiento en la salida que nos ha colocado con opciones. Hemos ganado esa primera prueba y, a partir de ahí, hemos salido muy en el pelotón -en el resto de las regatas-.Estamos contentos con eso, pero obviamente no tanto con el resultado de cara a Abu Dhabi".

En cuanto a los errores cometidos, el capitán de Los Gallos ha reconocido su punto débil en las salidas de las dos últimas regatas "para destacarnos un poquito más del paquete", aunque también ha apuntado que les faltó "intentar hacer un poco más de daño a Nueva Zelanda en algún momento".

En cuanto a las condiciones del campo de regatas, ha remarcado que "aquí son muy complicadas. Las olas rebotan en el muro y hacen que el barco vaya botando. Es muy difícil ir en el punto en el que el barco más corre porque es muy fácil que se salga el foil del agua, caerte y perder mucha velocidad. Entonces, yo creo que ha sido un fin de semana muy marcado por las olas y Joel ha hecho un trabajo muy bueno volando el barco este fin de semana".

Una de las cuestiones en mente del equipo español ha sido las cuentas de cara al evento final en Abu Dhabi a finales de noviembre y las posiblidades españolas para meterse en la final. Ante esto, Botín ha declarado que "teníamos los números un poco en la mente antes de la última prueba. Hay mucho que analizar para maximizar nuestras opciones de entrar en ese top tres".

Junto a esto, también ha comentado sobre la última cita que "la forma de enfrentarlo creo que va a depender un poco de cómo preparemos el evento, de cómo veamos que podemos maximizar nuestras opciones de entrar en esa final. Quedan dos meses todavía para esa gran final, todo el circuito se tiene que ir obviamente a Abu Dhabi y lleva un tiempo y bueno, tenemos que analizar bien este evento".

Para finalizar, sobre el futuro de la Sail GP en Cádiz, el capitán ha señalado que "Cádiz es un sitio muy especial para nosotros. Hemos tenido nuestro evento de casa aquí desde el inicio y Cádiz se ha volcado siempre con el evento súper bien. Creo que también todos los equipos y todo el equipo de Sail GP está encantado en Cádiz. Es uno de sus eventos favoritos, así que creo que es un éxito total y estaría muy bien tenerlo en el calendario".