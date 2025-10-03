Diego Botín: "Cádiz nos da mucha energía"

Diego Botín ha estado presente este viernes en la rueda de prensa previa y en la visita a la autoridades en la Diputación Provincial. El piloto del F-50 Victoria ha repasado la actualidad y el gran deseo en la prueba en la que ejercen como anfitriones.

Situación clasificatoria a falta de dos citas en el calendario de la temporada. "Los tres equipos por delante son súper fuertes, tenemos que asegurarnos buenos resultados en el marcador. La buena noticia es que sólo tenemos que pensar en ir a toda mecha sin mirar atrás", analizaba Diego Botín ante los medios presentes en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz.

El piloto de Los Gallos no ocultaba la realidad de lo que supone pelear y competir en aguas de la Bahía. "Cádiz tiene una historia muy larga con nuestro equipo, la consideramos nuestra casa. Nos encantaría triunfar aquí, algo que aún no hemos conseguido", reconoció.

Y es que la realidad es que al F-50 Victoria se le resiste estar en la final en aguas gaditanas. "Es una ventaja tener este evento en casa, la gente nos da mucha energía y haremos todo lo posible para triunfar", explicaba Botín con el convencimiento de que tanto él como sus compañeros estarán a la altura.

El equipo español aprovechaba este viernes para entrenar a bordo del barco australiano para probar la nueva vela de 27,5 metros que sólo tienen instalados los BONDS Flying Roose. "Si tenemos un buen tiempo igual eso nos da una ventajita en Abu Dabi", reconocía el cántabro.