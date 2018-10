El día de la selección

Puede que haya pasado desapercibido, pero en el gran dispendio económico de la Premier League en todos estos años también va el trabajo de base que hicieron sus clubes en su momento y que lleva un par de años dando sus frutos. España se mide esta noche en el Benito Villamarín a su principal imitador. Inglaterra pagó no sólo a futbolistas sino también a entrenadores de base para que, igual que en su día hizo Alemania, el talento español aflorara en la selección inglesa. Ya lo hizo en categorías inferiores. Arrasó en los Mundiales sub 17 y sub 20 para que su mejor jugador en ambos torneos, el joven Jadon Sancho, sea ya casi el estandarte de esta selección absoluta mientras se entretiene en ponerle goles en bandeja a Alcácer en el Borussia Dortmund.

Y todo mientras España trata de reecontrarse a sí misma bajo la dirección de Luis Enrique, una empresa con su difícil dosis de regeneración en la que no se puede decir que le vaya mal. Inglaterra fue precisamente en Wembley el primer banco de pruebas del seleccionador asturiano, que ha levantado la moral de un equipo que va lanzado desde el traspaso de poderes entre Fernando Hierro y el ex entrenador del Barcelona.

España venció a los ingleses en el estreno de la Liga de Naciones (1-2) y goleó a Croacia (6-0) en esa especie de liberación que suelen ser para esta selección todo lo que no sea una fase final de un Mundial o una Eurcopa, asuntos a los que parece haberle cogido un respeto que llegó a sucudirse en sus buenos tiempos.

Y esos dos buenos resultados ante dos semifinalistas en Rusia, junto con el 1-4 de Gales el pasado jueves, han puesto en valor a una selección que quiere cerrar su pase a la fase final de la Liga de Naciones. De hecho, a España le vale el empate para estar virtualmente clasificada y la victoria pata asegurarse el primer puesto del grupo, por lo que el choque adquiere su importancia dentro del ambiente festivo que siempre rodea a estos acontecimientos.

La racha de Paco Alcácer, con dos goles en Cardiff y un triplete con su club, el Borussia Dortmund, es uno de los alicientes de ver a esta España que vuelve a Sevilla y al Benito Villamarín con la eclosión de Bartra como habitual atracción local. Todo, ante una Inglaterra que se juega no descender a la Liga B de esta nueva competición y con bajas importantes como Delle Alli, Henderson o Lingard, todos por problemas físicos, pero con la presencia amenazadora de Harry Kane, Bota de Oro en el último Mundial.

Un encuentro que en otros tiempos hubiera marcado una época. Un España-Inglaterra suena a palabras mayores y nadie duda de ello.