¿Tres o cinco descensos?

Con todos los clubes del Grupo X de Tercera División asumiendo que en la temporada 2018-19 habría cinco descensos al haber 22 equipos en liza, una circular enviada el pasado viernes por la Real Federación Andaluza de Fútbol abre la incógnita y siembra las dudas sobre cuántos equipos descenderán, porque la RFAF habla de solo tres descensos con la posibilidad de que más equipos perdiesen la categoría si el grupo quedase con más de 20 equipos.

De la redacción de la circular de la RFAF se colige -aunque no estaría de más una aclaración más precisa de la Andaluza para evitar posibles malentendidos en un futuro- que si no hay descensos de equipos de Segunda B y los suficientes ascensos de equipos del Grupo X de Tercera para que quedaran 20 equipos, no habría nada más que tres descensos a División de Honor.

Eso sí, la circular de la RFAF choca de frente con la circular nº 4 de la Real Federación Española de Fútbol, que explica las bases de competición de las competiciones de carácter nacional y en lo que atañe a la Tercera División precisa que serán tres los equipos que desciendan en todos los grupos (18º, 19º y 20º) y tratándose del Grupo X (además del IX y el XI), también los clasificados en los puestos 21º y 22º. Son cinco descensos porque la RFEF aboga porque los grupos de Tercera no estén compuestos por más de 20 equipos, de ahí los descensos como factor corrector.

En eso coinciden la Española y la Andaluza, porque la RFAF precisa que si el grupo queda con más de 20 equipos "también descenderán a la división inmediatamente inferior el número de equipos igual a tal exceso que hubiesen ocupado los puestos inmediatamente anteriores a los que perdieron la categoría por su puntuación". Es decir, que si fuese necesario y de Segunda B hubiera varios descensos -están en liza Sevilla Atlético, San Fernando, Balona, Recreativo y Sanluqueño- y no hubiera ascensos de Tercera a Segunda B, habría más de cinco descensos, lo que por efecto dominó también afectaría a los descensos de División de Honor a Primera Andaluza.

El Reglamento General de la RFEF, en su artículo 195 (Cobertura de vacantes en Tercera División), precisa en su punto 1 lo siguiente:

'Cuando algún grupo de Tercera División tras consumarse los ascensos y descensos, al mismo o del mismo, previstos por razones clasificatorias, se viera incrementado con un número mayor de equipos procedentes de Segunda B en él incluidos por criterios geográficos, ello no determinará, si el número de tales fuera uno o dos, el descenso a categoría territorial de ninguno de los que mantuvieron, por su puntuación, la de dicha Tercera División, quedando el grupo constituido por veintiuno o, en su caso, veintidós equipos.

Las Federaciones de ámbito autonómico están facultadas para enervar lo dispuesto en el apartado anterior, en el sentido de que aun siendo uno o dos los equipos procedentes de Segunda División B que incrementen su grupo, ello determine que en idéntico número desciendan de Tercera a categoría territorial.

En todo caso, siendo más de dos los supernumerariamente descendidos, deberán descender asimismo en número igual al de tal exceso los clubes que hubieren ocupado los puestos inmediatamente anteriores a los que perdieron la categoría por su puntuación.

Cuando, por cualquier circunstancia, un grupo quede constituido supernumerariamente deberán adoptarse las previsiones pertinentes estableciéndose el número de descensos que corresponda para que la situación quede regularizada al término de la temporada'.

Otro punto en el que pueden chocar la Española y la Andaluza es en las posibles vacantes en el Grupo X: la RFEF otorga el derecho preferente al primero que se haya quedado sin ascender, en segundo lugar se repesca a un descendido y así sucesivamente: ascenso, repesca, ascenso, repesca... Pero en la circular enviada por la Andaluza el pasado viernes se especifica que "en aquellos supuestos en que hubieran descendido clubes adscritos a cualquiera de los grupos de Tercera como consecuencia de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, y posteriormente se produjeran en ellos alguna vacante o vacantes, corresponderá en todo caso, en orden inverso al tal descenso, el mejor derecho para cubrirlas".

Esta disparidad de criterios podría desembocar en el problema que ha habido en el Grupo IX, que se ha saldado con la decisión salomónica de ascender al Alhaurino y Polideportivo Almería, de División de Honor, y repescar a dos equipos que descendían, Guadix y Huétor Vega, con lo que el grupo ha quedado formado con 22 equipos.