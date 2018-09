El desafío de superar los cuartos

El juego de Suárez no sólo despertó elogios por el esfuerzo. La legendaria Chris Evert, seis veces campeona del US Open y ganadora de 18 Grand Slam, aseguró en sus comentarios televisivos que el revés a una mano de la española era el mejor que recordaba en el circuito. Hoy deberá lucirlo al máximo si pretende ganarle a Keys y por fin superar esa barrera de los cuartos que tanto se le resiste.

Ante Sharapova dio muestras de ello. Es cierto que la ex número uno del mundo colaboró con sus problemas para servir y con sus errores no forzados, pero Suárez estuvo atenta para aprovechar las oportunidades y quitarle más confianza con defensas heroicas que levantaron al público del estadio Arthur Ashe, que estaba masivamente con la rusa, si bien reconoció el esfuerzo y el talento de la ganadora.

"Juega muy agresivo y sirve realmente bien. Tiene un buen golpe de derecha y para mí es difícil", admitió la trigésima preclasificada, que, no obstante, tiene confianza en poder cambiar la historia: "Cuando me enfrento a rivales que juegan muy rápido, para mí es difícil, pero tengo que estar lista y creo que lo estoy".

La noche en la que Federer se quedó sin aire

"En algún momento creo que me alegré de que el partido hubiese terminado". Con esa frase, Roger Federer sintetizó las sensaciones que tuvo en la sorpresiva derrota que sufrió ante John Millman y que lo apeó del Abierto de Estados Unidos en los octavos de final. El suizo estuvo lejos de su mejor versión ante el número 55 del mundo, que nunca había vencido a un top ten en sus diez intentos anteriores. Nada menos que 77 errores no forzados, diez dobles faltas y dejar escapar un set para colocarse 2-0 sacando 40-15 son algunos detalles que dejó la actuación del ex número uno del mundo, quien acabó claudicando por 3-6, 7-5, 7-6 (9-7) y 7-6 (7-3) en tres horas y 35 minutos. El termómetro rondando los 30 grados cerca de la medianoche neoyorquina y una humedad por encima del 85% fueron adversarios demasiado poderosos para Federer. "Hacía muchísimo calor. Es una de esas noches en las que sientes que no puedes respirar. No había aire. Y cuando te sientes así y los puntos no salen como quieres, todo se va apagando", declaró el suizo apesadumbrado y aún incrédulo por lo ocurrido.