El derbi chiclanero llega con la motivación extra de siempre

El fútbol chiclanero se volverá a vestir de gala este domingo con la vuelta del derbi local. La ida se jugó en El Fontanal, donde los de Lupi se llevaron los tres puntos, pero ahora la situación es diferente. Aquel Industrial de la jornada 11ª era el colista del grupo y, aunque peleó la victoria, fue el conjunto blanco el que asestó un incontestable 0-3 con los tantos de Josemi Caballero, Sergio y Pablo. Ahora, cuatro meses después, los rojinegros han dejado atrás los puestos de descenso y se encuentran en un ciclo positivo en sus encuentros a domicilio. Por su parte, el Chiclana se ha asegurado prácticamente su plaza en el play-off pero quiere seguir sumando para hacerse con el liderato (los tres primeros llevan 57 puntos).

Varios pesos pesados de ambos vestuarios han contado sus impresiones de cara al partido para este medio. El capitán industrialista Javi López recuerda que "los derbis son muy distintos al resto de partidos o a la posición que cada uno tenga en la clasificación. Ellos tienen que ganar y nosotros también, porque no podemos confiarnos, que quedan muchos puntos en juego. El equipo está concienciado y sabe que tenemos que puntuar allí". Cierto es que el Chiclana Industrial atraviesa el mejor momento de la temporada, a pesar de los problemas que se están encontrando para entrenar debido a las obras en El Fontanal para el cambio de césped.

Buyo tampoco las tiene todas consigo y, al igual que el capitán, prefiere ser cauto. "Está todo el mundo enchufado y muy metido, por eso creo que podemos dar la sorpresa en el Municipal. El Chiclana sabe que estamos funcionando bien y no nos van a tratar como a cualquier otro equipo, pero tenemos que estar muy serenos si queremos sacar tajada, ya que será un partido complicado para los dos. La pena es que hemos perdido al mejor futbolista que tenemos (Javi Estudillo) pero seguro que otro compañero dará la cara por él".

La principal diferencia del estado de la plantilla respecto al partido de ida es, según el técnico, "que ahora es cuando todos han asimilado el sistema de juego y la forma de trabajo, que es lo que no teníamos en noviembre. El grupo ahora se lo cree, hemos ganado en campos difíciles y a rivales que a priori eran superiores, así que ¿por qué no el domingo? Si hacemos las cosas bien y no encajamos goles tontos seguro que, como mínimo, puntuamos. Saben que somos mejores que seis o siete equipos que tenemos por encima y que les podemos hacer daño".

David Montero y Cisco llegarán tocados al derbi. "Están al límite, jugando lesionados desde hace varias jornadas y eso es encomiable", reconoce Buyo, "aunque no han querido relajarse demasiado en los entrenamientos".

En la otra orilla, Nene cuenta que "estamos trabajando igual que siempre, es obvio que todos queremos jugar el domingo pero al fin y al cabo es un partido más. Con tal de ganar, yo firmo el 1-0 (ríe). Las ganas están presentes siempre, aunque ya son muchos años y muchos partidos así los que he vivido y por eso, tal vez, ahora me lo tomo de manera más relajada".

Para Jairo será su primer derbi, pues no pudo estar en la ida. "Ya quedan pocos partidos para terminar pero seguimos dando el máximo en cada entrenamiento. A nivel personal tengo muchísimas ganas de enfrentarme a los que han sido mis compañeros durante dos años y que ahora muchos son mis amigos", afirma el zaguero. Precisamente por su pasado rojinegro, Jairo está siempre al tanto de la situación de su ex equipo y confirma que "el Chiclana Industrial está haciendo muy buenos partidos, lleva una racha muy favorable desde que Buyo se hizo con las riendas del equipo y el partido va a ser a muerte, vamos".