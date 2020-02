La enorme racha que atesoraba el San Fernando desde la llegada de Alberto González al banquillo de la entidad azulina se ha quedado truncada el pasado domingo, con la derrota que el filial del Sevilla infligió a los isleños en la Ciudad Deportiva Juan Cisneros.

Al igual que ocurriese en la primera vuelta, donde los isleños recibieron al cuadro hispalense encaramados en la primera posición de la tabla e invictos y la derrota en el Iberoamericano dejó huella, en esta ocasión los rectores deportivos del equipo isleño solamente quieren que el citado encuentro quede en un accidente fortuito y, por ello, se han centrado de manera especial en el partido que el próximo domingo de Carnaval se celebrará en la ciudad, ante el Cádiz B, un derbi que ya en la primera vuelta dejó una dolorosa derrota que afectó de manera importante el seno del plantel del cuadro de San Fernando.

Por ello, el choque ante el filial cadista será una piedra importante de toque y por varios motivos.En primer lugar, porque los isleños tendrán que afrontar el encuentro con la ausencia de posiblemente uno de los hombres más importantes en los esquemas que han puesto en liza tanto García Sanjuán en su etapa como Alberto González tras su llegada.

Se trata de Raúl Palma. El chiclanero es el bastión del centro del campo azulino, el hombre que da equilibrio en tareas defensivas. Ya ante el Sevilla Atlético el tenerse que retirar del partido durante su desarrollo afectó, sobremanera, a su equipo, que perdió de alguna forma el rumbo.

Raúl Palma no sufre rotura en el aductor pero no estará disponible el domingo

Al final, las pruebas realizadas al jugador, en el transcurso de la semana, han diagnosticado una elongación en el aductor. Aunque milagrosamente no se ha producido rotura, lo cierto es que no ha podido entrenar durante la semana y prácticamente está descartada su presencia en el once inicial azulino ante el cuadro amarillo.

Esa preocupación es la que mantiene más en vilo a Alberto González y a su equipo. Durante la semana se han estado trabajando con diferentes efectivos en la zona, teniendo en cuenta que el hombre que ha venido sustituyendo al chiclanero es el jerezano Antonio Oca, que está igualmente recién salido de una lesión que lo ha tenido varias jornadas apartado del equipo.

La que sí será una baja segura es la del cancerbero Rubén Gálvez. El portero, que ha ostentado todas las titularidades del equipo desde que comenzó la temporada, vio como se le mostraba la cartulina amarilla que significaba el ciclo de cinco amonestaciones y tendrá que cumplir un partido de sanción. Será el debut, por lo tanto, del griego Lefteris Astras, que ha trabajado de manera satisfactoria durante toda la temporada esperando su momento, que llegará el domingo.

Por lo demás, el equipo azulino ha pasado una semana tranquila, recuperándose moralmente de la derrota sufrida, la primera en la era Alberto González, y a sabiendas que en los próximos partidos quedará ya dispuesto el futuro más inmediato del cuadro isleño en la presente temporada, no en vano se medirá al Cádiz B, con la maldición de los filiales por medio ya que solamente se ha conseguido un punto de los 15 disputados ante equipos filiales, y posteriormente se viajará a Algeciras para disputar un partido a vida o muerte para ambas escuadras.

Pero es que inmediatamente después, los de La Isla tendrán un doble enfrentamiento en casa ante dos equipos que, en la actualidad, se encuentran en los puestos de play-offs de ascenso, concretamente el Córdoba, en clara versión ascendente, y ante el líder, el Cartagena, ambos partidos en el estadio ubicado en el complejo de Bahía Sur.

En estos cuatro partidos, los azulinos se jugarán la temporada porque, en el caso de salir victoriosos, se mirará ya con fuerza la posibilidad de realizar la gesta de jugar la fase de ascenso a Segunda A y, en caso contrario, se habrá perdido la oportunidad y se establecerá el equipo en una situación donde la lucha pasará únicamente por salvar la categoría e intentar estar el año que viene en el sorteo de la Copa del Rey. Situaciones, lógicamente, muy diferentes la una de la otra.

Por ello, el partido del domingo ante el Cádiz B, no cabe la menor duda, será una piedra de toque de cara a lo que resta.