73 segundos, liderato provisional y pleno antes del parón

Dos goles en 73 segundos, de Arda Güler y Vinicius Junior, le dieron los tres puntos al Real Madrid ante el Mallorca (2-1) en un partido en el que tuvo que remontar el tanto inicial de Vedat Muriqi y en el que vio anulados tres tantos, dos de Kylian Mbappé por fuera de juego y otro, con polémica y tras cuatro minutos de revisión, de Arda Güler por mano.

Sin brillantez en los primeros pasos del proyecto de Xabi Alonso, la solidez defensiva había sido la clave para sumar seis puntos de seis posibles. Incluso, ante Osasuna, Courtois no tuvo que hacer ni una sola parada. Seña de identidad del nuevo técnico que Muriqi se encargó de romper a los 18 minutos.

El delantero kosovar, en otro gran partido dando aire a los suyos y liderando el ataque con su juego de espaldas y fuerza aérea, marcó su primer gol de la temporada en el Santiago Bernabéu.

Un saque de esquina, propiciado por un fallo en el despeje de Militao, lo puso Pablo Torre al corazón del área. Y en el juego de pizarras entre los cuerpos técnicos, la del Mallorca pegó primero. Valjent -defendido por un Arda Güler en clara inferioridad de altura- bloqueó a Tchouaméni para liberar la entrada de Muriqi, quien batió a Courtois con un remate cruzado inapelable.

En un Real Madrid aún plano en el juego posicional, con tres rivales en este inicio de Liga que renunciaron a la iniciativa priorizando al faceta defensiva, y con un Kylian Mbappé, desatascador en las dos jornadas anteriores -con tres goles-, que vio cómo celebró dos tantos que no subieron al marcador, por sendos fueras de juego milimétricos, apareció, por primera vez con Xabi Alonso, ese gen de remontadas fulminantes.

73 segundos entre el 1-1 y el 2-1. El primero, a los 36 minutos y 13 segundos, en el que, esta vez, la pizarra a balón parado sonrió al Real Madrid. Mastantuono saca en corto el córner para Trent, éste se la cedió a Carreras, quien puso el balón al segundo palo a Huijsen para prolongar al primer palo, donde Arda Güler entró solo para empatar. El primer gol del conjunto blanco 'made in' Sebas Parrilla -segundo entrenador del conjunto blanco.

Y a los 37 minutos y 26 segundos fue Vinícius, en un contragolpe, el que puso el sello a la remontada. El brasileño, de vuelta al once titular tras la suplencia en Oviedo, en un mensaje del técnico para activarle -con éxito-, marcó su segundo tanto de la temporada.

Culminó un contragolpe en el que condujo demasiado a pesar de tener compañeros abiertos, pero la mala lectura la dejó en nada al rematar cruzado con la pierna derecha al fondo de la portería de un Leo Román que no pudo repetir su exhibición de paradas -diez- de la pasada temporada en el Santiago Bernabéu.

Remontada antes del descanso en una ventaja que pudo ampliar el Real Madrid en el minuto 55, pero llegó el tercer tanto anulado del partido. Esta vez a Arda Güler. El turco marcó, tras una gran acción de Mastantuono recortando dentro del área pero que se encontró con la parada de Leo Román, aprovechando un rechace de Valjent.

Sin embargo, y después de cuatro minutos de revisión desde el VAR y por parte del colegiado José María Sánchez Martínez en la pantalla, el gol fue anulado ya que este consideró que Arda Güler se ayudó del brazo tras el despeje de Valjent justo antes de rematar. El turco cruzó los brazos, protegiéndose, en el pecho, y el balón le tocó en el brazo izquierdo.

Del posible 3-1 a la vuelta al 2-1 y el Mallorca aprovechando el momento de duda para rozar el empate. Sin embargo, Trent, tirándose abajo para impedir el remate de Muriqi con Courtois batido, y Carreras, sacando en un despeje acrobático un disparo fuerte de Samu Costa que se colaba en la portería, mantuvieron la ventaja para el Real Madrid.

Dos avisos del Mallorca que no se repitieron en la media hora restante de partido. Minutos en los que el Real Madrid sí hizo gala del control del juego y no asumir riesgos en el que insiste Xabi Alonso.

Sin ocasiones para ampliar la renta, pero sin sufrir por el resultado, el conjunto blanco se va al parón internacional con pleno de puntos, nueve de nueve, gracias a la remontada fugaz, en 73 segundos, ante el Mallorca.