Copa del Rey: cómo llega el Virgili Cádiz a una cita única

Los jugadores del Virgili saludan a los espectadores en un partido como local.

Con dos categorías de diferencia -el Barça en Primera y el Virgili en Segunda B-, ambos equipos llegan al cruce de este martes en situación parecida y terceros clasificados, además tras derrotas como local en la última comparecencia liguera.

El equipo gaditano perdió el pasado fin de semana ante el líder Mengíbar (1-2), que es la segunda derrota en las últimas cuatro jornadas (la otra fue en el derbi contra el Xerez).

En tercera posición y en zona de fase de ascenso, el Virgili Cádiz se mueve por el lugar deseado esta temporada, pero es cierto que los dos primeros, Mengíbar y Xerez, han conseguido vencerle después de diez jornadas de Liga.

Los gaditanos se encuentran en la Liga donde deseaban estar a esta altura de campeonato, inmersos en el bloque de cabeza con idea de resistir para pelear la fase de ascenso a Segunda. Los números del equipo de Juan Carlos Gálvez muestran que puede faltar algo más de pegada ofensiva, si bien es el segundo equipo del grupo, por detrás del líder Mengíbar, que me nos tantos recibe.

El Barça, por su parte, perdió su primer partido en el Palau Blaugrana. Los de Javi Rodríguez tuvieron ocasiones, pero el acierto no les acompañó y vieron cómo el Manzanares, que llegaba en buena dinámica, consiguió los tres puntos de su visita a Barcelona. Los azulgranas son terceros, a siete puntos del primer clasificado, ElPozo Murcia.