Copa del Rey: el entrenador del Chiclana dice que "el equipo y la afición han estado de diez"

Una vez finalizado el histórico partido de la Copa del Rey entre el Chiclana y el Villarreal, llegó el momento de la valoración del entrenador de cada equipo.

No hubo lugar a la sorpresa y el equipo de Primera División impuso su ley ante un un Chiclana que plantó cara en su campo pese a perder por un in claro 0-5. La derrota, que era lo más previsible, no oscureció un día histórico para los locales, que vivieron un día inolvidable.

El técnico del Chiclana, José María Suazo, destacó en la rueda de prensa posterior al encuentro que tanto su equipo como la afición "estuvieron de diez".

El técnico del conjunto anfitrión comenzó su intervención recalcando que se trataba de una cita para disfrutar. "El partido era secundario, salimos a dar la cara, a competir, a no perder nuestra identidad y así ha sido".

Suazo comentó sobre el desarrollo del encuentro que "hemos aguantado hasta el minuto 20, le hemos puesto las cosas complicadas a un gran equipo".

El problema llegó con el primer gol de los castellonenses. "Cuando abren la lata nos tenemos que abrir y así es más complicado", indicó el preparador del cuadro local.

Suazo era consciente de la dificultad del partido ante un rival de semejante potencial. "Sabíamos que con el balón controlado no les podíamos presionar, sí en el balón controlado. Una vez que salen de esa presión son más rápidos, más fuertes, tienen más calidad y nos crean más ocasiones".

Destacó el técnico del conjunto blanco que "el equipo ha estado muy juntito, hemos salido a la contra y alguna ocasión hemos tenido".

Suazo resaltó que el equipo y la afición "han tenido una actitud de diez" y apuntó que "sabemos que le podemos competir a un grande".

El hecho de haber competido frente al Villarreal "nos refuerza para la Liga", señaló Suazo, que elogió a sus futbolistas por el buen papel realizado en una cita histórica.

El entrenador del Villarreal

Por su parte, el entrenador del Villarreal, José Rojo Martín, Pacheta, afirmó que "hemos hecho un partido muy serio. Tenemos que afrontar con la seriedad que marca esto, respeto absoluto, respeto a nosotros a nuestra afición, a la competición".

Sobre los futbolistas del filial que jugaron el encuentro, destacó la actuación de todos ellos. "Además, jugadores de la primera plantilla que puedan ir acumulando 90 minutos, esto nos viene muy bien. Probablemente ahora tengo una imagen distinta de un jugador, podía pensar que no estaba bien y ahora creo otra cosa".

Preguntado si el equipo debía recuperarse mentalmente, Pacheta dijo que "los equipos se construyen a través de las victorias. Tenemos que ir soltándonos, hacer lo que sabemos hacer. Estos partidos se ganan rompiendo los espacios, es el modo en que el equipo rival sufra".

En cuanto a los siguientes compromisos del Villarreal, en Liga y Europa League, señaló que necesitaba a toda la plantilla para los próximos restos: "El Villarreal está diseñado y construido para ganar todos los días y eso es difícil".

Sobre el Chiclana, Pacheta quiso "felicitar a todo el mundo, el campo estaba muy bien, la afición nos ha tratado de manera magnífica, doy las gracias y enhorabuena, ojalá consiga el ascenso".