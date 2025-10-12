El Conil se impone 4-2 al Utrera en el Pérez Ureba

Segundo triunfo consecutivo para el Conil después de vencer 4-2 al Utrera en el Pérez Ureba. Los amarillos entran en estado de gracia tras vencer una jornada antes en Dos Hermanas y los resultados empiezan a acompañar el trabajo de la plantilla que dirige Jesús Barbadilla 'Jesule'.

Y eso que las cosas se pusieron feas de verdad al minuto de juego, cuando Lidueña puso en ventaja a los visitantes temiéndose la parroquia conileña lo peor.

La virtud del equipo de casa estuvo en su reacción, pues a los 17 minutos ya ganaba 2-1 gracias a los goles de Carlos Cuenca y Saúl Romero. Para dar mayor calma, Pepe hizo el tercero pasada la media.

Después del descanso, Lidueña dio vida al Utrera aunque Orihuela asestó el golpe definitivo en el 71’. El colegiado mostró 14 cartulinas amarillas en un encuentro con nervios y algo de tensión por la difícil situación de los sevillanos.