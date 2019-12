El club murciano, acusador: "Todo es un mero teatro del Cádiz CF Virgili"

Los incidentes acaecidos en el partido sabatino de la Segunda División B de fútbol sala entre el Puntarrón y el Cádiz CF Virgili, deparan hoy un nuevo capítulo pues esta misma tarde el club murciano ha hecho público un comunicado cuyo contenido íntegro recogemos a continuación:

"Desde el Club Adimul Puntarrón Futsal y tras el comunicado del Cádiz FC Virgili en el cual se nos acusa de agredir a cuerpo técnico y jugadores, queremos mostrar nuestro total desacuerdo a este tipo de acusaciones falsas para manchar la imagen de un club.

Tras la conclusión del partido, donde con el tiempo casi terminado metemos el gol de la victoria de un saque de banda a la misma altura del banquillo del Cádiz CF Virgili, nuestros jugadores y cuerpo técnico lo celebran en esa zona ya que el partido concluía con el gol. Saltan a la pista dos expulsados del Cádiz y nuestro entrenador, que también había expulsado. Los miembros del Cádiz hacen las normales protestas para evitar que los árbitros den válido el gol en donde los dos equipos están alrededor de los colegiados.

Tras dar por válido el gol, se forma una tangana con los jugadores de ambos equipos pero no llega a más. Al irse el Cádiz a la zona de vestuarios, un jugador rival dice a nuestro entrenador 'cuando vayáis a Cádiz os matamos' y otra vez se forma un revuelo pero que también queda en nada.

Por parte del Cádiz CF Virgili y no del trío arbitral se llama a la Guardia Civil para que se presente en el Pabellón Municipal alegando que están en el vestuario encerrados y no pueden salir porque hay gente en la puerta del pabellón. Al presentarse la Guardia Civil al pabellón, ellos mismos observan que solo hay tres chicas, novias de los mismos jugadores, y el conserje del pabellón y no como se hace querer ver por parte del Cádiz de que está el público esperando en la calle para agredirlos.

Los miembros de la Guardia Civil preguntan a ambos equipos qué ha sucedido, pero al ver que no ha pasado nada en ningún momento se le toma declaración a nadie ni de parte del Cádiz ni de nuestro club. También observan que no hay ningún agredido, como se hace ver por parte del Cádiz, y que todo es un mero teatro de dicho club. Tanto el equipo Cádiz Virgili como el trío arbitral salen sin ningún problema de las instalaciones.

Esta actitud de querer dejar en muy mal lugar a nuestro club, mintiendo, nos parece de lo más rastrero posible. Ante todas estas falsas acusaciones solo queremos mostrar nuestro malestar ya que se mancha la imagen de un club y un pueblo como Mula, que siempre apoya a su equipo sin ningún tipo de problemas de actitud.

No somos partidarios de que pasen estos sucesos dentro del campo y pedimos perdón, pero no vamos a aceptar tampoco que se manchen nuestro escudo y nuestro pueblo con mentiras".