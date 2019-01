Un clásico en el titular

Uno de los futbolistas del Recreativo que más minutos acumula es Enrique Rodríguez Leiva, Kike. Salvo lesión, sanción u obligación laboral, Kike es el ocupante del lateral derecho, como demuestran sus once titularidades y una ocasión en la que, a petición propia, partió desde la suplencia. Suyos son, además, 3 de los 23 tantos que adornan el casillero recreativista, en concreto marcados a Alcalá del Valle, Chiclana Industrial y Algeciras B, lo que le sitúa en el tercer lugar del ranking de anotadores rojiblancos, solo superado por Barberá (7) y Kevin (4).

El futbolista, de 32 años, cuenta con una larga trayectoria, en la que destaca su debut en Segunda B con el Racing, en 2009. Tras un recorrido que le llevó a defender elásticas como las del Pozoblanco o el Guadalcacín, el jugador, que trabaja como militar en Almería, se enroló en las filas recreativistas, en las que suma su tercera campaña.

"Cualquier otro equipo del grupo con tantos lesionados habría sido incapaz de seguir en mitad de tabla”

Pese a ser uno de los fijos en el esquema del técnico, Juanjo Durán, Kike no se encuentra satisfecho de la temporada que viene protagonizando. “Empecé físicamente bien pero luego vine un poco abajo porque mis responsabilidades laborales no me permitían entrenar como hubiera sido recomendable”, señala el zaguero, quien considera, con todo, que en las últimas semanas está recuperando tono. Las vacaciones de que disfruta le permitirán competir el domingo, a partir de las 11:30 horas, contra el CD Alcalá del Valle tras entrenar cuatro sesiones durante la semana (normalmente sólo se ejercita con el grupo el viernes, dedicando las tardes en que le es posible a cuidarse por su cuenta en la ciudad almeriense).

El lateral lamenta la plaga de lesiones que se han cebado con el Recreativo durante la primera vuelta, una circunstancia que ha dejado a efectivos clave como Víctor o Rafi Cruz con muy poca presencia, manteniendo a otros, como Kevin, lejos de su plenitud. “Cualquier escuadra del grupo con tantos tocados y de tan larga duración habría sido incapaz de mantenerse en la mitad de la tabla”, reseña el defensa, quien estima que, si las recuperaciones se producen al ritmo esperado, “deberíamos hacer una segunda vuelta bonita, bastante mejor que la primera”.

Kike recuerda el choque contra el conjunto alcalaíno como un partido “extraño”, en el que se padeció la lesión de un Víctor que aún no ha reaparecido. “Su delantero Borja Pimentel mostró mucha movilidad pero, por lo demás, el Alcalá exhibió un juego feo, con patadas y muchos parones. Guardando el respeto que debe tenerse a todo rival entiendo que hemos de hacernos con los tres puntos”, explica Kike, quien elogia la actuación del guardameta Pablo, cuyas paradas permitieron mantener el empate en los momentos más delicados y dar después la opción de la victoria con los dos goles a balón parado que conformaron el 1-3 final (Rafi Cruz abrió el marcador, Borja Pimentel igualó y el propio Kike y después Kevin protagonizarían los guarismos definitivos).

El CD Alcalá del Valle arribará al Marcos Monge en una delicada posición. Antepenúltimo, con doce puntos, en descenso, los alcalaínos son el segundo equipo menos anotador (empatados a 15 goles con la AD Juventud Sanluqueña, solo el San Fernando B, con 12, presenta peor registro) y el que más encaja (37 tantos recibidos). Fuera de sus lares se impuso a Algeciras B y San Fernando B, en ambos casos por 0-1, arrancando un meritorio empate a uno ante el Bazán. Las otras seis salidas se han saldado con derrotas.