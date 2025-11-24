El Circuito de Golf Solidario Cádiz Beltrán & Bellido - Gadira celebra su gran final de temporada en Sancti Petri Hills Golf

Con 18 hoyos de pura acción, fairways estrechos, lagos protagonistas y bunkers estratégicamente colocados, el campo invita a los jugadores a buscar la precisión desde el primer golpe. Su recorrido de 4.767 metros, el par 68 y un entorno natural privilegiado —a tan solo cinco minutos de la playa— convierten a Sancti Petri Hills en un escenario único para despedir por todo lo alto el Circuito de Golf Solidario Cádiz Beltrán & Bellido - Gadira. La cita es el próximo sábado 29 de noviembre.

En esta ocasión, el torneo cuenta con el patrocinio principal de Asesoría Cintas & Barberá, firma reconocida por su acompañamiento integral a empresas y autónomos. Con una amplia experiencia y un gran equipo de profesionales, ofrecen un asesoramiento fiscal, contable, laboral y jurídico adaptado a cada necesidad.

Su participación en esta edición del circuito refleja su compromiso con los valores de solidaridad, sostenibilidad y trabajo en equipo que promueve esta iniciativa.

Retos solidarios, premio internacional

Como broche de oro a esta edición, el torneo incluirá un reto solidario con un premio muy especial: dos noches en el hotel Mandy, en Tetuán (Marruecos).

El reto solidario consistirá en un approach en un hoyo par 3, una prueba que combina técnica y el mejor espíritu deportivo para cerrar la temporada con un aliciente inolvidable.

Experiencias y premios

Esta última cita del circuito llega cargada de incentivos para los jugadores, que podrán optar a una amplia selección de premios valorados en más de 1.500 €, aportados por los patrocinadores y colaboradores del evento. A estos se suman recompensas especiales como fittings en Golf Estudio y dos noches adicionales en el Hotel Mandy, elevando aún más el atractivo de esta prueba final. Una despedida de temporada diseñada para agradecer la implicación de todos con premios a la altura de un año lleno de solidaridad y buen golf.

Compromiso empresarial solidario

El Circuito de Golf Solidario Cádiz continúa contando con el respaldo de sus patrocinadores y colaboradores habituales, entre los que destacan Inmobiliaria Beltrán & Bellido y Gadira, Productos de Almadraba, sus patrocinadores principales de este año, además de otros como Fifty-Pounds, Interjute, Sibelco y Asesoría Cintas & Barberá, así como otras empresas que apoyan la iniciativa con banderas solidarias, como Viamed Salud, Clínica Podológica Saldaña, VEXEL Estudio Publicitario, Ápica Home, Reparaciones Navales F. Sánchez, Mascotas Ávila, Paurelectro, Ladrillera Reyes, Farmacia Las Torres, Ferretería González, Ortega y Castro Administración de Fincas, Barbate Homes, Francis Rosso Studio e Inmobiliaria Buganvilla, entre muchas otras. Gracias a su implicación, el proyecto sigue creciendo y llevando la solidaridad a quienes más lo necesitan.

Participación y colaboración

La inscripción para cada torneo tiene un coste de 50€. Además, cualquier persona o empresa que quiera aportar su granito de arena puede colaborar mediante la “fila cero”, realizando su donativo en la cuenta de Unicaja ES88 2103 4052 1000 1007 5874.

Las inscripciones se realizan fácilmente a través de la página web oficial: https://circuito.golfsolidariocadiz.org/2025

El Circuito de Golf Solidario invita a todos los aficionados a sumarse a esta cita única en Sancti Petri Hills Golf y a colaborar con las entidades sociales de la provincia. Una oportunidad irrepetible para disfrutar del mejor golf en un entorno premium, compartir experiencias y sumar esfuerzos en favor de quienes más lo necesitan.