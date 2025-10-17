El Circuito Golf Solidario Cádiz Beltrán & Bellido - Gadira aterriza en el prestigioso campo de Montenmedio

El próximo sábado 26 de octubre, el Circuito Golf Solidario Cádiz Beltrán & Bellido - Gadira cita a los amantes del golf y la solidaridad en Montenmedio, uno de los campos más emblemáticos y esperados de la temporada. Rodeado de bosques de acebuches, alcornoques y pinos, con 18 hoyos y sin una sola construcción que altere su recorrido, Montenmedio se distingue por su espectacular belleza natural, sus amplias calles y greens, y las impresionantes vistas sobre la costa atlántica y los pueblos blancos de la provincia como Vejer, Benalup o Medina. Un escenario privilegiado e inspirador para los jugadores, donde la fauna local, ciervos, conejos, aves y hasta el singular Ibis Eremita, convierte el juego en una experiencia única en plena naturaleza.

Gastronomía, premios y ambiente solidario

En esta edición, el patrocinador principal será Interjute - Global Bag Solutions, destacando su compromiso con el circuito y con las causas sociales. Todo el importe recaudado en el torneo irá destinado a apoyar la labor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Conil (AFA Conil) y ASIQUIPU Barbate, dos entidades dedicadas a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y de familiares de pacientes con Alzheimer en la comarca.

El formato de competición será Stableford, dividido en tres categorías: 1ª (0 a 17.4), 2ª (17.5 a 26.4) y 3ª (26.4 a 36). Además, habrá premios para los tres primeros clasificados en cada categoría, así como para el mejor approach indistinto. Tras el torneo, los jugadores podrán disfrutar de un almuerzo típico de la zona, con menú por un coste de 30€. La jornada culminará con el tradicional sorteo y entrega de premios, valorados en más de 1.500€, aportados por los patrocinadores y colaboradores para hacer de este evento una cita inolvidable. La atmósfera festiva y el espíritu de compañerismo volverán a ser protagonistas en una jornada pensada para unir deporte y compromiso solidario.

Balance y éxito del torneo anterior

La anterior prueba, celebrada en Fairplay Golf Spa & Resort, fue todo un éxito de participación, consolidando el alto nivel competitivo y el ambiente familiar del circuito. Los jugadores disfrutaron de la gastronomía de Gadira y celebraron la entrega de premios, con

gran variedad y calidad de obsequios, como experiencias exclusivas, material deportivo de alta calidad y lotes gourmet, gracias al impulso de los patrocinadores y colaboradores, que siguen sorprendiendo y motivando a todos los asistentes torneo tras torneo.

Compromiso empresarial solidario

Como en cada una de las pruebas del circuito, la recaudación se destinará íntegramente a entidades sociales de la provincia de Cádiz. El torneo cuenta con el apoyo de grandes patrocinadores y colaboradores, como Inmobiliaria Beltrán & Bellido, Gadira, Productos de Almadraba, que además son patrocinadores junto a Fifty-Pounds, Interjute, Sibelco y Asesoría Cintas y Barberá, reforzando el carácter solidario del evento. Merecen especial mención otras empresas que apoyan el circuito: Chaves Gourmet, la Dra. Gámez, Clínica Hernández, Martínez Linares & Gutiérrez Acuña y la Fundación Cádiz. Además, la iniciativa cuenta con numerosas empresas colaboradoras con banderas solidarias, entre las que se encuentran Viamed Salud, Clínica Podológica Saldaña, VEXEL Estudio Publicitario, Ápica Home, Reparaciones Navales F. Sánchez, Mascotas Ávila, Paurelectro, Ladrillera Reyes, Farmacia Las Torres, Ferretería González, Ortega y Castro Administración de Fincas, Barbate Homes, Francis Rosso Studio, Farmacia Cándido González, Inmobiliaria Buganvilla, entre otras muchas, cuya implicación resulta clave para que este proyecto siga creciendo y ayudando a quienes más lo necesitan.

Participación y colaboración

La inscripción para cada torneo tiene un coste de 50€. Además, cualquier persona o empresa que quiera aportar su granito de arena puede colaborar mediante la “fila cero”, realizando su donativo en la cuenta de Unicaja ES88 2103 4052 1000 1007 5874.

Las inscripciones se realizan fácilmente a través de la página web oficial: https://circuito.golfsolidariocadiz.org/2025

El Circuito de Golf Solidario invita a todos los aficionados a formar parte de esta cita única en Montenmedio Golf y a colaborar con las entidades sociales de la provincia. Una oportunidad extraordinaria para disfrutar del mejor golf, del entorno natural de la dehesa y de un ambiente solidario inmejorable.