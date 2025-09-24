El Chiclana CF pasa página tras dos derrotas

Los chiclaneros no pierden el optimismo a pesar de no sumar en Bollullos Par del Condado.

El Chiclana CF regresó de vacío de Bollullos Par del Condado, después de la derrota por 2-1 a manos del conjunto onubense. Todo ello en un encuentro en el que los blancos tomaron ventaja gracias al tanto de Mawi. Sin embargo, dos goles con cierta polémica dejaron a los gaditanos sin premio.

Alfonso Cortijo, entrenador del Chiclana CF, analiza lo sucedido en la tercera jornada, que ha supuesto la segunda derrota consecutiva tras vencer 1-2 en La Línea en el estreno liguero.

Valoración de lo sucedido a lo largo del choque. "Empezamos bien y fuimos capaces de hacer ese gol. Teníamos que estar atentos porque sabíamos que ellos buscaban balones a la espalda. Es verdad que tuvimos cierto desbarajuste por la izquierda pero lo corregimos en el segundo tiempo".

El técnico de La Barca proseguía con el convencimiento de que "tuvimos ocasiones para haber empatado, aunque no fue posible en los últimos metros", añadiendo como queja que "en los dos goles de ellos, en el primero creo que hay falta al portero pues ya tenía el balón cogido". "Y en el segundo gol, que yo no lo veo, me dicen que no fue penalti".

El entrenador del Chiclana CF entiende que los méritos tras el descanso fueron para obtener otra recompensa. "Presionamos más en el segundo tiempo en el centro del campo para que no tocaran con facilidad porque arriba son rápidos", concluyendo con la mirada en la próxima jornada: "Esto acaba aquí y ya miramos al siguiente partido contra el Lucena, al que ya hemos visto jugar".