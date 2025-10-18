El CD San Fernando recibe al Medina

El fútbol repite este domingo en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur, donde a partir de las 18:00 horas el CD San Fernando 1940 hará las veces de local ante el Medina Balompié. El choque será el quinto que afronte este curso el conjunto que entrena Jaime Bugatto. El árbitro será el gaditano David Lanzarote Castro.

Después de vencer al Pastora 1966 ejerciendo de visitante en Bahía Sur, el equipo azulino se pone manos a la obra a la espera del Medina Balompié, que será el rival a batir este fin de semana. Los asidonenses han ganado dos de sus cuatro encuentros y tienen más peligro de lo que refleja la clasificación. En sus filas destacan Alberto Caravaca y Francisco García 'Viudo', dos veteranos con recorrido en categorías superiores.

El San Fernando ha entrenado toda la semana con mucha intensidad y tratando de recuperar a aquellos jugadores aquejados de golpes. Sí es baja segura de nueva esta jornada Dani Herrera, cuyo proceso de recuperación está resultando lento y doloroso. Bugatto quiere a la gente muy enchufada y espera que exista una mayor precisión en el pase por parte de sus jugadores. "Los partidos los empezamos ganando por el ambiente que se vive en las gradas, eso hace que apretemos y que los rivales se vean más pequeños", apuntaba el técnico en la rueda de prensa previa.