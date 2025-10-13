El CD San Fernando se impone al Pastora (0-2)
Fútbol | Tercera Andaluza
El conjunto de Jaime Bugatto resuelve un nuevo derbi isleño y ya piensa en el duelo contra el Medina Balompié en el Iberoamericano de Bahía Sur
El CD San Fernando 1940 consiguió, en el derbi local ante el Pastora 1966, su cuarta victoria de la temporada y logró deshacerse de un correoso rival que le puso en aprietos muchos minutos, con un autogol de Aurelio, en el 36’ y con extraordinario tanto en el 64’ de Chust que certificaba una victoria (0-2) trabajada por parte del equipo de Jaime Bugatto. A pesar de ejercer de visitante, el encuentro se celebró en el Iberoamericano de Bahía Sur.
Con este triunfo y un pleno de cuatro de cuatro, los isleños se alzan en solitario en lo más alto de la tabla clasificatoria, teniendo a su favor la friolera de 18 goles y tan solo uno en contra, curiosamente el primer tanto de la temporada que encajo, y significó el cero a uno, ante el San Fernando Atlético en el otro derbi local.
Los isleños son los únicos que gozan tras esta cuarta jornada con 12 puntos, tras el empate a cero goles cosechado por el Sanlucar en Paterna ante el Rivera y la primera derrota del Conil B ante el Medina.
De esta forma, el San Fernando lidera la clasificación con 12 puntos, seguido del Sanlúcar con 10 y en tercera posición están el Trasmallo y el Conil B con nueve. Los azulinos recibirán el próximo domingo a las seis al Medina Balompié en el Iberoamericano.
