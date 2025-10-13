El CD San Fernando se impone al Pastora (0-2)

El CD San Fernando 1940 consiguió, en el derbi local ante el Pastora 1966, su cuarta victoria de la temporada y logró deshacerse de un correoso rival que le puso en aprietos muchos minutos, con un autogol de Aurelio, en el 36’ y con extraordinario tanto en el 64’ de Chust que certificaba una victoria (0-2) trabajada por parte del equipo de Jaime Bugatto. A pesar de ejercer de visitante, el encuentro se celebró en el Iberoamericano de Bahía Sur.

Con este triunfo y un pleno de cuatro de cuatro, los isleños se alzan en solitario en lo más alto de la tabla clasificatoria, teniendo a su favor la friolera de 18 goles y tan solo uno en contra, curiosamente el primer tanto de la temporada que encajo, y significó el cero a uno, ante el San Fernando Atlético en el otro derbi local.

Los isleños son los únicos que gozan tras esta cuarta jornada con 12 puntos, tras el empate a cero goles cosechado por el Sanlucar en Paterna ante el Rivera y la primera derrota del Conil B ante el Medina.

De esta forma, el San Fernando lidera la clasificación con 12 puntos, seguido del Sanlúcar con 10 y en tercera posición están el Trasmallo y el Conil B con nueve. Los azulinos recibirán el próximo domingo a las seis al Medina Balompié en el Iberoamericano.