El canario Miguel Méndez se corona en Puerto Sherry

El canario Miguel Méndez se ha proclamado campeón del Trofeo Excellence Cup de Optimist en aguas de la bahía gaditana, tras las dos últimas pruebas celebradas bajo vientos de Levante de 12 de intensidad media, con algunos momentos de 17. El regatista del RCN de Gran Canaria se ha crecido con la subida del viento, aunque ayer ya ganaba una prueba con vientos menores, y tras permanecer imbatido en lo que ha dado de si el día, da el golpe de efecto definitivo y consigue el objetivo que vino a buscar a Cádiz.

Méndez gana por un punto sobre el andaluz Sergio Mancera, regatista que defendía el primer puesto al que llegó tras ganar las cuatro pruebas del día anterior, poseedor de un liderato solvente que retuvo hasta la penúltima prueba gracias al descarte de un doce, pero que perdía después obligado a descartar un diecisiete. Con un punto entre ambos, el regatista del RCMT Punta Umbría se conforma con el subcampeonato, en un podio que completa con tres y cuatro puntos más, la regatista del RCN de Valencia, Blanca Ferrando, quinta y segunda en la despedida. A las puertas del podio final se quedan Carlete Gómez del CNM Benalmádena e Iñigo Jáuregui del CN de Hondarribia, empatados a puntos en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Resueltas las victorias en la categoría Sub 16 de manos de Miguel Méndez y Blanca Ferrando, la primera Sub 13 es Marta Ferrando también del RCN de Valencia, tercera femenina absoluta, con el triunfo masculino en esta categoría para el gallego Paco Riveras del RCN de Vigo. Entre los más pequeños, categoría Sub 11, los títulos se quedan en casa gracias a las victorias de Adolfo Cañizares del CN Sevilla y la joven Lidia Hernández del CAND de Chipiona, líder desde el primer día. Todos ellos son los flamantes campeones de la Regata Ciudad del Puerto en su novena edición.

Acaba así después tres días y siete pruebas (1+4+2), una regata justa en tanto en cuanto ha contado con condiciones diversas, lo que ha permitido lucirse a los que son más competitivos con viento y lo contrario, y divertida en el mar y también en tierra. Tras dos días de reponer fuerzas en las comidas marineras, la organización hoy despedía a todos los participantes con una merienda y el típico roscón de Reyes.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos al ganador absoluto del Trofeo Excellence Cup, y los vencedores de la 9ª Regata Ciudad del Puerto a los primeros clasificados de las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11 Masculino y Féminas, en un acto que tenía lugar en las instalaciones del CN Puerto Sherry en la playa asfáltica del puerto deportivo y que tuvo como maestro de ceremonias al director técnico del club organizador, Fráncico José Duarte. La ceremonia contó con la presencia de Rafael Martín-Prat y Daniel Martínez Becerra, Vocal de Vela Ligera y Comodoro del CN Puerto Sherry, respectivamente, junto a Joaquín Valero, presidente de la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO) y el concejal delegado de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, José Ignacio González Nieto.

La 9ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist que termina ha contado con la organización del CN Puerto Sherry en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Andaluza de Vela (FAV).