Cádiz da la mejor respuesta ante la élite del fútbol sala

No solo dentro del Complejo Ciudad de Cádiz se vivió la fiesta que supuso ver en la capital gaditana a todo un FC Barcelona, con motivo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que se ajudicó el conjunto azulgrana por 1-4.

Desde el propio lunes ya se sentía en la ciudad lo que se aproximaba con la presencia de los azulgranas, uno de los grandes equipos del planeta fútbol sala. El hotel y la llegada del equipo al Ciudad de Cádiz fue una fiesta para los seguidores que buscaban una foto y un autógrafo.

Dentro del recinto fue destacado ver la cercanía de los azulgranas con su adversario y con los hinchas, sabedores del momento histórico. Como histórico fue que instantes antes del inicio del encuentro, el CD Virgili Cádiz entregó el Panaderín de Honor a Juan José Camacho Pérez 'Juanjo Catela'. El jugador del Barça, que no pudo participar en el partido al encontrarse en la fase final de recuperación de una grave lesión, viajó a Cádiz para presenciar el choque. El reconocimiento a este gaditano sirvió como homenaje a su trayectoria y a su vínculo con el Virgili.

El reconocimiento que tuvo el Virgili con Juanjo Catela, gaditano del Barça. / JESÚS MARÍN

Al frente de ambos conjuntos estuvo un capitán muy especial. El pequeño Marco Brun, alumno de la escuela Virgili, encabezó la comitiva de jugadores. Marco ha superado recientemente un duro tratamiento de quimioterapia y ha tenido la oportunidad de tocar la llamada Campana de los sueños. Él fue quien realizó, además, el saque de honor marcando un emotivo primer gol.

Los casi 1.700 espectadores que se dieron cita en el Ciudad de Cádiz disfrutaron de un recinto preparado para la ocasión después de días de mucho sacrificio. El Ayuntamiento, como responsable de la instalación, y el Virgili Cádiz, con su presidente José Luis Botana a la cabeza, han realizado un gran esfuerzo para que la eliminatoria se desarrollara en la capital gaditana a pesar de las limitaciones del Complejo Ciudad de Cádiz.

La grada supletoria en uno de los laterales y el aforo ganado detrás de cada portería permitió que más gaditanos presenciaran una cita que ya ha pasado a la historia.