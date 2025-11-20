Cádiz CF Mirandilla y Chiclana CF juegan en Huelva y Ceuta

La 12ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación tiene un adelanto importante este sábado, 21 de noviembre, con la disputa de dos encuentros con equipos gaditanos. El Cádiz CF Mirandilla visita al Atlético Onubense (16:15 horas), mientras que el Chiclana CF acude al feudo del Ceuta B.

El filial cadista, que viene de empatar en El Rosal contra el Pozoblanco (0-0), tiene un reto importante ante otro filial, en este caso el del Recreativo de Huelva, para seguir en la brecha de la pelea en la zona alta. Los amarillos ocupan la segunda posición, a tres puntos del líder Bollullos, y pretenden pelear ese primer puesto desde la lucha semanal de una parte alta de la clasificación a la que ya se van asomando el Ciudad de Lucena y la Balona.

El Atlético Onubense está en la parte medio-baja de la tabla y no gana como local desde el 21 de septiembre cuando se impuso 1-0 al Coria. El filial del Recre sufre en casa y es una de las bazas que quiere aprovechar el Cádiz CF Mirandilla para obtener el mayor premio posible en esta jornada.

Por su parte, el Chiclana CF se aleja de su localidad después de dos jornadas consecutivas como local en las que se impuso 2-0 al Tomares y 4-1 al Córdoba B, para visitar al Ceuta B (16:30 horas). Estos dos triunfos han dado alas a un equipo que tras caer en Conil ha sido capaz de enderezar el rumbo y superar ese bajón provocado por el elevado número de bajas.

El Ceuta B cuenta con dos puntos más en la clasificación, por lo que el conjunto de Alfonso Cortijo tiene la posibilidad de adelantarle si se lleva los tres puntos del campo José Martínez 'Pirri', donde aún no ha ganado nadie y solo el Ciudad de Lucena y el Atlético Onubense han sido capaces de obtener un punto.

La semana en el plantel chiclanero ha estado marcada por una nueva convocatoria de la selección andaluza senior, que citó a Dani Guerrero y Ángel Martínez para una sesión preparatoria, la tercera, del combinado regional.