La cadista Teresa Mérida, en semifinales del Mundial

La selección española se clasificó para las semifinales del Mundial sub’17 femenino de Uruguay tras derrotar a la de Corea del Norte, defensora del título, en la tanda de penaltis después de haber igualado a un tanto. Mereció haber vencido el partido España en el tiempo reglamentario, puesto que dispuso de más y mucho mejores ocasiones que el cuadro asiático.

En la primera parte, Claudia Pina, Eva Navarro y Paola Hernández pudieron inaugurar el marcador en el estadio Alberto Suppici de Colonia del Sacramento, pero faltó acierto, el que tuvo la portera Son Gum en el tiro de la última.

En la segunda mitad subió algo la presión el equipo norcoreano, pero España, sin hacer un gran partido, volvió a tener las mejores oportunidades e incluso se adelantó en el marcador por medio de Claudia Pina (72’), al aprovechar un despeje defectuoso de Hye Gyong.

No pudo mantener su ventaja el cuadro de Toña Is porque dos minutos después, en un lanzamiento de esquina, Kyong Yong aprovechó la mala salida de Cata Coll para devolver el equilibrio.

Se pudo llevar, no obstante, el partido España en los últimos instantes con dos grandes ocasiones que no supo aprovechar, con lo que se tuvo que acudir a los penaltis. Cata Coll detuvo los dos primeros de las norcoreanas y el cuarto se fue alto. Mientras tanto, pese a que erró el segundo Irene López, los lanzamientos de Paola Hernández, Eva Navarro y Nerea Nevado firmaron el 3-1 con el que España, con la que ayer no jugó la cadista Teresa Mérida se metió en semifinales.

La selección española se enfrentará el miércoles, en la pelea por una plaza en la final, a Nueva Zelanda, que anoche dio la sorpresa al eliminar a Japón, también por medio de la tanda de penaltis.