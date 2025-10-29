Buen debut del piloto Borja Luque en Supermotard

El piloto jerezano consiguió un meritorio tercer puesto en la segunda carrera del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad disputada el pasado sábado en el circuito KR-24 de Sanlúcar de Barrameda.

Una vibrante jornada de motor con carreras de Minimotos, Mini Gp y Supermotard organizadas por la Federación Andaluza de Motociclismo, que deleitaron al numeroso público asistente. Se trataba de la última prueba del campeonato 2025, donde que decidían varias categorías, por lo que se vivieron grandes batallas en la pista sanluqueña con muchos momentos de euforia y emoción.

Tras una mala salida que le relegó a las últimas posiciones en la primera manga, Borja Luque consiguió resarcirse para acabar tercero en la segunda, tras una bonita batalla con Borja Rivas y el portuense Álvaro Ortega.

El también portuense Izan Travieso culminó una gran temporada proclamándose de nuevo campeón en la categoría Supermotard Élite, y el también jerezano Alberto Hurtado se coronó como campeón de Andalucía en Supermotard Aficionados.