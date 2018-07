Al borde de la locura en el Pirineo

Aunque tras 200 kilómetros apenas pasaron cosas entre los cuatro primeros de la clasificación general del Tour de Francia 2018, fue necesario que se bordease la locura en uno de los recorridos más tradicionales de la carrera para que todos proporcionasen un más que notable espectáculo.

El que el ganador de cuatro tours, Chris Froome (Sky), haya cedido por un puñado de segundos la tercera plaza en favor de Primoz Roglic (Lotto Jumbo) bien puede entrar en la categoría de anécdota para la jornada que protagonizaron unos y otros.

Las rampas del coloso pirenaico Tourmalet, presentes desde que en 1910 la organización decidiese incluir por primera vez la ascensión a un gran puerto, han vuelto a sentir sobre lo que entonces era un sendero ganadero la lucha por triunfar en la ronda gala.

Tal y como estaban las cosas en la general, todos tenían claro que los intentos de asalto al maillot amarillo iban a abundar. Cualquier sitio iba a ser bueno para intentarlo. Geraint Thomas (Sky), que lleva defendiendo con éxito el jerdey de líder que conquistó en territorio alpino en la cima de La Rosiere, lo tenía claro.

A 100 kilómetros de meta, en el gran Tourmalet, junto a Ilnur Zakarin (Katusha) lanzó una etapa que a partir de ese momento no tuvo ni un segundo de relajación en las casi tres horas que todavía quedaban por delante.

Los más retrasados en la general, pero todavía con capacidad para soñar, cumplieron su palabra. Los más próximos a Thomas, como Roglic y Tom Dumoulin (Sunweb), probaron suerte a 35 kilómetros del final.

El peor parado, no tanto por el tiempo perdido sino por haber dado unos síntomas de flaqueza que hasta ahora no se le habían visto, fue Froome, quien parece no haberse recuperado por completo de su Giro de Italia victorioso del pasado mayo.

Al final, el único que recortó unos segundos fue Roglic, con un descenso impecable y al límite de casi 20 kilómetros del Aubisque, en el que parecía haber trazado una línea imaginaria perfecta de la que no se salió en ningún momento. Parecía como si hubiese cambiado las tablas de su anterior especialidad deportiva, el salto de esquí, por la bicicleta.

Así pues, los cuatro hombres de los que tres ocuparán el podio de los Campos Elíseos mañana se lo jugarán todo en 31 kilómetros complicados y duros en los que no se verán las caras, ya que será una lucha contra el cronómetro.