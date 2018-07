"La base de la plantilla ya está y eso es muy importante"

Cuando nos recibe el entrenador del San Fernando CD, José Manuel Pérez Herrera, se le nota en el talante que lleva encima un día duro de trabajo. Son las dos de la tarde y, ante el calor reinante, una cerveza fresquita viene como anillo al dedo. Se le notan las horas pegado a su más real y cercano compañero, el teléfono, que guarda como un artículo de lujo en su mano izquierda. Con la derecha sostiene papeles, estudios, planificaciones y un futuro, el que llevará al San Fernando a escribir una nueva y apasionante historia. Repite por segundo año consecutivo como entrenador del equipo azulino y eso no es más que una dosis importante de responsabilidad, pero se le ve ilusionado, con unas ganas tremendas y con el brillo en los ojos de alguien que ama su trabajo, el cual, por primera vez en su vida, será exclusivo.

-¿Cómo está?

-Pues bien, ilusionado y con mucho trabajo. Hemos tenido todo el tiempo del mundo, pero ahora aprietan los días. Faltan muchos detalles por concretar, muchas cosas por cerrar, jugadores que mirar, pero la base está y eso es muy importante; es más, diría que vital.

-¿Qué le falta a la plantilla?

-Pues con las cinco incorporaciones que hemos realizado, solamente quedan por cerrar los jugadores sub'23, donde hay hasta seis plazas libres. Podemos incorporar desde uno hasta seis, pero seguramente dejemos alguna vacante para lo que pueda venir.

-¿Y está contento con lo que tiene?

-Hombre, uno siempre quiere más (se ríe). Tenemos la base de la campaña pasada, de la que muchos jugadores repiten curso. Es más, tenemos la suerte de que un elevado tanto por ciento del plantel tenía un año más de contrato y lo que ha venido ha sido muy supeditado, muy consensuado y con grandes opciones de suplir lo que se ha marchado. Podemos decir que estamos muy satisfechos.

-En cuanto a la pretemporada, ¿cómo se plantea?

-Pues eso es complicado. Tenemos un importante hándicap al no poder contar con el campo donde disputaremos los partidos por la resiembra que está padeciendo Bahía Sur. Por ello, uno de los caballos de batalla que tenemos es buscar terrenos, siempre preferiblemente de césped natural, para poder realizar el trabajo de pretemporada. Nos adaptaremos a lo que podamos conseguir, ya que se está hablando con Chiclana y varios puntos de la provincia. Lo complicado será que podamos disputar algún partido en estas fechas ante nuestros aficionados porque nos comentan que los trabajos se ampliarán hasta poco antes del comienzo de la competición.

-Y el trabajo comenzará…

-Con casi total seguridad el 16 de julio, lunes. Estamos pendientes todavía de saber cuándo comenzará la temporada porque se barajan los fines de semana del 18 y 19 de agosto y del 25 y 26, que seguramente es la que más opciones tiene. Eso lo sabremos en los próximos días y tomaremos la decisión final.

-¿Cambiará mucho el San Fernando con respecto al del ejercicio pasado?

-No tiene por qué. Tenemos la base y llevamos adelantado que casi la totalidad de la plantilla conoce la forma de juego que pretendemos, lo que queremos y cómo trabajamos; eso es un paso casi definitivo. Ahora solamente hay que adaptar a los nuevos, y el futbolista cuando hace la pretemporada rebosa una atención especial que te facilita el trabajo porque no hay cansancio psicológico y las ganas son muchas de luchar por un puesto en el equipo. El San Fernando será competitivo, humilde y ofrecerá lo que ofreció la pasada campaña.

-Es decir...

-Intentaremos jugar en campo contrario, tener el mando del partido, con llegadas al área... Y eso será a base de trabajo y constancia, de orden, de presión y de estar muy metidos.

-Se le ve ilusionado.

-Para nosotros es un reto porque si conseguimos el objetivo de lograr la permanencia habremos hecho historia. Hace muchos años que el CD San Fernando estuvo cuatro temporadas seguidas en Segunda B y, por supuesto, lo esencial es confirmar que este club es de Segunda B asentándolo en la categoría. Para nosotros es una gran responsabilidad.

-¿Es la permanencia el objetivo?

-El primer objetivo es lograr los puntos necesarios para mantener la categoría. El fútbol es incierto, como se puede ver en el Mundial que se está disputando, y luego el destino te va llevando, pero esto es una carrera de fondo. Hay que ver cómo se va planteando la campaña, cómo van viniendo los resultados, qué equipos cuentan con más o menos opciones. Pero nosotros ya hemos adquirido una experiencia y tenemos que hacerla valer, con buen juego y con unas ganas tremendas de hacerlo bien.

-Como novedad, esta vez el fútbol será exclusivo en su vida.

-Sí. He tenido la oportunidad, por primera vez en mi carrera como entrenador, de que un club me haya ofrecido un contrato profesional y eso me haya permitido pedir excedencia en mi trabajo habitual. Lo cierto es que es una experiencia nueva para mí y eso facilitará que me dedique al cien por cien al equipo. Es algo que me llena también de ilusión y optimismo.

-¿Qué transmite a los aficionados isleños?

-Que van a disfrutar con el equipo, que ellos son la base de nuestro trabajo y que el fin no es otro que hacer pasar un buen rato a los seguidores del equipo. Esperemos que la relación afición-equipo sea igual, o mejor, que la del año pasado, cuando juntos pasamos muy buenos momentos.

-¿Y qué dice a la directiva?

-Solo agradecimiento del tremendo esfuerzo que está realizando. Sus miembros trabajan a destajo y lo cierto es que hay un grupo humano increíble llevando las riendas del San Fernando. Ellos y la afición han elevado nuestra ilusión a lo más alto.

-¿Un deseo?

-Disfrutar de la temporada. Poder dar oportunidades a los jóvenes que vienen empujando de abajo, lo cual siempre te realiza como entrenador, y que todos disfruten con el San Fernando. Saber superar y administrar las adversidades, si estas llegan, y, por supuesto, pasármelo bien con mi trabajo.