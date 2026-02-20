Automovilismo: aplazada la Subida Ubrique - Benaocaz

La 30ª Subida Ubrique-Benaocaz, que iba a inaugurar el calendario 2026 del Campeonato de España de Montaña AUTOhebdo SPORT, así como del Campeonato de Andalucía de Montaña y de la Copa Car Cross, no podrá celebrarse finalmente los días 28 de febrero y 1 de marzo, como estaba previsto.

Escudería Ubrique, organizadora de la emblemática prueba gaditana desde sus inicios, se ha visto forzada a adoptar esta decisión tras recibir el 20 de febrero un informe desfavorable por parte de la Delegación de Carreteras que impide autorizar el cierre de las carreteras A-373 y A-2302, entre los municipios de Ubrique y Benaocaz, escenario habitual de la competición a lo largo de sus treinta ediciones.

El organizador solicitó el pasado 19 de enero los permisos pertinentes en tiempo y forma. Pese a las intensas lluvias registradas en la Sierra de Cádiz durante las borrascas Leonardo y Marta, Escudería Ubrique asegura que el trazado se encontraba en condiciones óptimas y sin daños estructurales que comprometieran la seguridad. Sin embargo, a tan solo una semana de la prueba, el informe emitido alude a la existencia de socavones que, tras las comprobaciones realizadas, "no se corresponden con la realidad del estado actual de la vía", señalan desde la entidad organizadora, que explica que "la prueba contaba ya con la preceptiva autorización de la Dirección General de Tráfico. Únicamente se habían detectado tres malecones dañados, cuya reparación había sido asumida por la propia Escudería Ubrique antes de la celebración del evento, en línea con el compromiso prioritario del organizador con la seguridad de participantes, oficiales y aficionados".

En este contexto, Escudería Ubrique está en contacto tanto con la Real Federación Española de Automovilismo como con la Federación Andaluza de Automovilismo, con el objetivo de analizar posibles alternativas que permitan, siempre y cuando la disposición y marcha del calendario del Campeonato de España de Montaña lo haga viable, la celebración de la prueba en una fecha posterior dentro de la presente temporada.

La Subida Ubrique-Benaocaz constituye desde hace tres décadas un motor económico y social de primera magnitud para la Sierra de Cádiz y para toda la provincia, además de un referente del automovilismo andaluz y nacional. "Su celebración debía simbolizar también la vuelta a la normalidad tras semanas especialmente complejas para la comarca", expone la organización.

Circunstancias completamente ajenas a la organización, comunicadas a escasos días de la cita, han obligado a adoptar esta medida. Escudería Ubrique "lamenta profundamente las consecuencias que esta decisión ocasiona a equipos, pilotos, patrocinadores y aficionados, y se reserva el derecho a emprender las acciones legales oportunas ante los daños y perjuicios derivados de esta situación".

La organización de la prueba "quiere agradecer expresamente el respaldo y la confianza recibidos por parte de participantes y sponsors, especialmente en estas últimas semanas, reiterando su firme compromiso con el automovilismo y con el futuro de la Subida Ubrique-Benaocaz".