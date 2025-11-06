Todo sobre las ATP Finals 2025: cuándo juega Alcaraz, contra quién y qué necesita para acabar el año como número 1 del mundo

El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, quedó encuadrado este jueves en el sorteo de las ATP Finals 2025 como cabeza de serie junto al serbio Novak Djokovic (5), el estadounidense Taylor Fritz (4) y el australiano Alex De Miñaur (7).

Por su parte, el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo pero segundo cabeza de serie del torneo, encabezará el otro grupo y comenzará la defensa del título conquistado en 2024, edición en la que no cedió un solo set, frente al alemán Alexander Zverev (3), el estadounidense Ben Shelton (6) y uno entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y el italiano Lorenzo Musetti.

¿Contra quién jugará Carlos Alcaraz?

Aún falta por definir el octavo participante. Si Musetti gana el ATP 250 de Atenas, entrará como jugador principal y Auger-Aliassime quedará como reserva. En caso contrario, será el canadiense quien ocupe la última plaza del cuadro.

Además, Novak Djokovic, máximo ganador histórico del torneo con siete títulos, ha dejado en el aire su participación y aseguró que decidirá tras su paso por Atenas. Si finalmente no compite, su lugar lo ocupará el número 9 del ranking, primer reserva, sin necesidad de repetir el sorteo.

Aún así, el tenista español ya conoce que jugará ante el serbio, siempre y cuando Novak Djokovic dispute el ATP Finals; Taylor Fritz, uno de los rivales que más quebraderos de cabeza le ha dado al murciano esta temporada; y el australiano Alex de Minaur, con el que tiene un pleno de victorias, la última de ellas en pista rápida indoor este año.

ATP Finals 2025 / ATP

¿Cuándo jugará Carlos Alcaraz?

A pesar de que el sorteo del ATP Finals 2025 se ha celebrado, todavía no se han hecho oficiales los horarios de los encuentros ni los días, ya que un grupo comenzará a jugar el domigo 9, jugando también martes y jueves; y el otro grupo comenzará su actuación en Turín el lunes, disputando el resto de sus partidos el miércoles y el viernes. Este último grupo tiene la desventaja de que tiene un día menos de descanso de cara a las semifinales del ATP Finals 2025.

Los dos primeros de cada grupo accederán a las semifinales del torneo, que se disputará en Turín, en el norte de Italia, del 9 al 16 de noviembre. En esa ronda, Sinner y Alcaraz podrían cruzarse por primera vez en esta competición.

¿Qué necesita Carlos Alcaraz para acabar el año como número uno del mundo?

Un punto clave a tener en cuenta es que el ranking ATP de la próxima semana será el que determine el orden de los tenistas en el sorteo. Esto supone una novedad, ya que el sorteo del cuadro se ha celebrado este jueves 6 de noviembre, pero no se usa la clasificación actual, sino la que resultará tras descontar los puntos obtenidos en las Finales ATP del año pasado.

Esa actualización es la que hará que Carlos Alcaraz figure como primer cabeza de serie y Jannik Sinner como segundo, ya que el italiano venció en la edición de 2024 del ATP Finals.

Por tanto, Carlos Alcaraz necesita 500 puntos para finalizar el año como el tenista número uno del mundo. PTeniendo en cuenta que cada victoria otorga 200 puntos, por lo que Carlos Alcaraz necesita ganar tres partidos para cerrar el año como número uno del mundo. En caso contrario, su posición dependerá de lo que haga Jannik Sinner, actual campeón.

El murciano busca cerrar la temporada con fuerza antes de afrontar la Copa Davis, en la que será su tercera participación en unas Finales ATP, después de un año brillante en el que levantó dos Grand Slam: Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.