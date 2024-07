Atletismo: María Pérez, "sin dolores y con ganas"

París/La granadina María Pérez es una de las favoritas a subirse a lo más alto del podio, sobre todo tras convertirse el pasado año en doble campeona del mundo en 20 y 35 km marcha. Ahora, en París, sueña con una medalla olímpica para seguir abanderando a una grandísima generación de marchadores en una disciplina que, pese a sus éxitos, es "también la más olvidada".

María Pérez (Orce, Granada; 1996) afronta los Juegos Olímpicos de París con un objetivo claro. Ganar una medalla. Y más tras el sabor agridulce con el que se quedó en Tokio hace tres años, donde fue cuarta, y tras superar una lesión debido a una pequeña fractura por estrés en el sacro que la tuvo varios meses parada entre finales del pasado año y el presente.

–¿Cómo llega a estos Juegos?

–Por ahora sin dolores y con ganas. Esa es una buena respuesta después de todo lo que he pasado. Después de competir en A Coruña pillé tres virus y ha costado recuperarse.

–¿Cómo vislumbra esa carrera de 20 km en París?

–Con ilusión y ganas de disfrutarlo para ver qué sale después del trabajo que hemos realizado estos meses.

–¿Ha sido muy duro este 2024?

–Por suerte no llegué a operarme. Estuve cuatro meses lesionada, empecé más lenta que el resto, pero volví con motivación y ganas. De estar a un paso del quirófano y al final no pasar por él y poder estar en los Juegos Olímpicos creo que es positivo.

–En Tokio fue cuarta, se quedó a un paso de las medallas a ocho centésimas del bronce. Han pasado de eso tres años. ¿En qué ha cambiado?

–Sigo siendo la misma. Me gusta lo que hago pero me centro más en la salud. A la vuelta de Budapest (Mundial de 2023) lo pasé mal porque el dolor seguía y no me recuperaba. Hasta que no dieron con lo que tenía fue un poco duro.

–La marcha siempre da muchas alegrías a la afición española. Ahora parece que Álvaro Martín y usted son un poco los abanderados de esta generación. ¿Siente presión?

–No me produce nada. Estoy contenta de estar en los Juegos y al final somos personas que lo dejamos todo por nuestro deporte, como cualquier compañero. Todos nos dejamos la piel y podemos hacer grandes cosas. Creo que hay que seguir soñando y no perder nunca esas ganas de seguir soñando.

–¿Y con qué sueña en París?

–Quiero conseguir el mejor resultado posible y tener una medalla olímpica, algo con lo que sueña cualquier deportista. Luego que pase lo que tenga que pasar. Yo trataré de seguir trabajando otros cuatro años más para llegar a los siguientes Juegos.