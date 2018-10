Al asalto de la Nueva Condomina

El San Fernando quiere darle un nuevo zarpazo a la Liga y, para ello, buscará asaltar la Nueva Condomina de Murcia, donde se medirá a un equipo que, hasta el momento, tiene la vitola de invicto en lo que llevamos de campeonato liguero, pero al que le envuelve un grave problema financiero, ese que no le ha permitido todavía cobrar ni un solo mes tanto a jugadores como a cuerpo técnico y empleados.

Los isleños pretenden pescar en río revuelto aunque los de Manolo Herrera, al igual que los de Pérez Herrera, vienen de sacar adelante sus correspondientes partidos ligueros, el Murcia tras ganar en El Ejido por cero goles a dos, y el San Fernando tras su brillante victoria el pasado domingo ante el Badajoz por la mínima en el reencuentro con su campo en Bahía Sur.

Por ello, en cuanto al aspecto deportivo se refiere, ambos equipos afrontan el partido, que dará comienzo a las seis de la tarde, con la moral por las nubes. Si bien es cierto que los murcianos han cosechado tres victorias y tres empates en lo que llevamos de curso, los isleños no le van a la zaga y solamente han perdido un partido ante el Sevilla Atlético, y con inferioridad numérica, por lo que ningún equipo le ha ganado a los de La Isla en una confrontación once contra once.

Los de Pérez Herrera han trabajado durante toda la semana a un buen ritmo, aunque cabe destacar que sufren para el encuentro dos importantes bajas en su haber, concretamente la de Pedro Ríos, que continúa con su periodo de recuperación de su lesión en el empeine del pie, y la de Buba, que vio como se le mostraba ante el Badajoz la que es su quinta cartulina amarilla, por lo que tendrá que cumplir con el obligado partido de sanción.

Por lo demás, se ha recuperado para el choque a Juanje Torrejón, que estuvo lesionado la pasada semana, mientras que Bruno Herrero y Vera han dejado atrás sus molestias y fueron parte de la expedición que partió ayer de La Isla tras finalizar la sesión preparatoria y que llegó sin novedad alguna a tierras murcianas.

En cuanto a lo del centrocampista, todo apunta que Bruno Herrero volverá al titular acompañando a Raúl Palma en el centro del campo. El ex del Murcia, donde estuvo cinco temporadas, ha superado sus molestias, aunque se jugará un puesto en el titular con Manu Ramírez, que salió en la segunda parte el domingo pasado y reivindicó una oportunidad en el once titular.

Lo de Vera parece más complicado y el extremo tiene toda la pinta de comenzar el choque en el banquillo. Pérez Herrera baraja la posibilidad de Jacobo o el canterano Sergio Romero en su posición.

En cuanto a los demás, todo hace indicar que jugarán los mismos que ofrecieron tan grata imagen en el debut del cuadro de La Isla ante sus aficionados en el Iberoamericano de Bahía Sur hace tan solo una semana.

Por su parte, el Murcia afronta el partido ubicado en la tercera posición de la tabla clasificatoria, con unas más que gratas sensaciones pero con innumerables problemas económicos que pueden pasar factura a lo largo del partido.

Y es que todavía no se ha cobrado ni un solo euro desde que comenzó la competición y eso tiene que hacer mella, de alguna forma, en la moral de un equipo que solamente cuenta con la baja de Chumbi, que se recupera de sus problemas en la rodilla.

Así, todo está dispuesto para el asalto a la Nueva Condomina, situación que ya ocurrió hace dos temporadas, donde, de la mano de Ñoño Méndez, el equipo de La Isla consiguió una gran victoria, mientras que el pasado año se logró un importante y meritorio empate en un campo en el que los isleños siempre han tenido muy buenas sensaciones.